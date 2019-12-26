15 Temmuz sonrası kaybolan 353 milyon lira ATV ve Kanal D'nin başındaki isimlere teslim edildi

15 Temmuz sonrası 'şehit ve gaziler için' denilerek düzenlenen bağış kampanyalarıyla toplanan 353 milyon liranın akıbeti belirsizliğini korurken, toplanan paraları kullanacağı belirtilen vakfa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken atamalar yapıldı.

15 Temmuz'da ölen ve yaralananlar için toplanan 301 milyon lira ve Beşiktaş'taki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için toplanan 52 milyonun liranın akıbeti belirsizliğini korurken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Toplanan paraları kullanacağı belirtilen ve sadece kağıt üzerinde var olan, bir binası bile bulunmayan "Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı"na geçtiğimiz günlerde dikkat çeken atamalar yapıldı.

Odatv'nin haberine göre, Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yayımlanan kararla, "Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti"ne atamalar yapıldı.

7 kişilik mütevelli heyetinde yer alan isimlerden biri Kanal D, bir diğeri ise ATV'de üst düzey görev yapan isimler oldu.

Heyette yer alan bazı isimler şöyle:

-İsrafil Kışla:

Kışla, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapıyor. 24. Dönem AKP Milletvekili. AKP Genel Başkan Yardımcılığı da yaptı.

İlim Yayma Cemiyeti’nde Genel Müdürlük, Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

-Metin Ergen:

Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kontrolünde olan ATV’nin Genel Müdürü.

-Murat Saygı:

Kamu bankası olan Ziraat Bankası’nın, tarihte nadir görülen avantajlarla verdiği krediyle, Doğan Medya Grubu, Demirören Grubu'na satılmıştı. Demirören yönetimi de Kanal D’nin Genel Müdürlüğüne Murat Saygı’yı getirmişti. İşte bir başka televizyoncu olan Murat Saygı, Erdoğan’ın kararıyla Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti’ne girdi.

-Öztürk Oran:

Bir dönem İstanbul Ticaret Odası’nın Başkanlığını yürütmüştü. Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.