'15 Temmuz gazisi' isyanı: Hakkımı helal etmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tanıdığım iki Sabri var' diyerek hikayesini anlattığı 15 Temmuz'da yaralanan Sabri Gündüz, 'Ne çektiğim acıları, ne döktüğüm kanı, ne kesilen ayağımı ne de gözyaşlarımı… Kimseye hakkımı helal etmiyorum' dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralanan Sabri Gündüz, tam 47 ameliyat geçirdi, ameliyatlar sonrası sağ bacağı kesildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Tanıdığım 2 Sabri var'' diyerek hikayesini anlattığı 1Gündüz, sosyal medya hesabından tepki mesajı paylaştı, "hakkımı kimseye helal etmiyorum" dedi.

Gündüz, “Bu son yazım. İlk ve son sitemim. Öncelikle biz ölümü de yaşamı da Allah'a bıraktık. Üç buçuk yıldır çekmediğim zorluk kalmadı. 15 Temmuz gazisi olmaktan insan yerine koyulmadık. FETÖ'cü teröristlere bile gösterilen saygıyı biz elde edemedik. Haklı olduğumu anlatmaya yeter diye düşünüyorum. Biz vatanımızı karşılıksız sevdik. Şimdi bir daha konuşmamak üzere susuyorum ve bilinmesini istiyorum ki kimseye hakkımı helal etmiyorum… Ne çektiğim acıları, ne döktüğüm kanı, ne kesilen ayağımı ne de gözyaşlarımı… Kimseye hakkımı helal etmiyorum. Mahkeme-i kübrada görüşmek üzere" dedi.