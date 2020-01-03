14 aydır maaşların ödenmediği Ahmet Şimşek Koleji velilerinden eylem

Kartal Özel Ahmet Şimşek Koleji velileri öğretmen ve personel maaşlarının 14 aydır ödenmediği okulda çocuklarının eğitim hakkından mahrum kaldığını belirterek İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

Kartal Özel Ahmet Şimşek Koleji velileri, Sultanahmet'te bulunan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Öğretmen ve personelin 14 aydır ücretlerinin ödenmediğini belirten veliler, çocuklarının eğitim hakkının gasp edilmesine tepki gösterdi.

Evrensel'in haberine göre "Eğitim ticaret değil kamu hizmetidir" ve "Ahmet Şimşek Koleji'nde fiyasko" pankartı açan veliler "Eğitim hakkımız engellemez" sloganını attı.

Veliler adına açıklamayı Gülay Şakar okudu. Öğretmen ve okul içi personelin 14 aydır maaşlarını alamadığı için eğitimin aksadığına dikkat çeken Şakar, "3 bin öğrenciye eğitim kapasitesine sahip okulumuzda ne çocuklarımızın ne öğretmenlerimizin ne de okul içi personelimizin mağdur olmadan eğitim hayatına devam etmesi en büyük çabamızdır" dedi.

Söz verilmesine rağmen ücretlerin ödenmediğinin tespit edildiğini ve bu zaman zarfında öğrencilerin eğitim haklarının ellerinden alındığını ifade eden Şakar, "Temizlik personelinin de işini bırakması nedeniyle, okulumuzda hijyen konusunda özellikle tuvaletlerde büyük sorun yaşanmıştır. Bununla beraber kantin, revir, yemek gibi hizmetlerde kalite düşmüş veya tamamen bitmiştir" dedi.

KAYIT İÇİN TOPLANAN PARALAR OKUL DIŞINA MI AKTARILDI?

Velilerin bu süreçte okulun kurucusu Ahmet Şimşek ile makamında defalarca yüz yüze konuştuklarını ancak ağır hakaretlere maruz bırakılıp kovulduklarını anlatan Şakar, şunları söyledi:

“Gelecek senenin okul taksitini peşin veren velilerimiz, kredi çektirilen velilerimiz, senet imzalayan velilerimiz, haklı olarak ödemelerin nereye gittiğini sorduğunda, geçerli hiçbir açıklama yapılmamıştır. Aldığımız duyumlara göre kayıt için toplanan paraların büyük bir kısmı okul dışına aktarılmıştır. Bu anlamda mali denetimin yapılması için Ticaret Bakanlığını, Maliye Bakanlığını ve Milli Eğitim Bakanlığını göreve davet ediyoruz.

Binbir zorlukla çocuklarını okutmaya çalışan biz veliler, umutsuz öğrenciler ve davalarında haklı öğretmenlerimizle ikinci dönem nasıl eğitim verileceği konusunda endişeliyiz. Kurum yöneticisine güvenimiz kalmamıştır. Bununla birlikte öğretmenlerimiz, ikinci dönem için bu şartlarda daha fazla dayanamayacaklarını ve istifa edeceklerini biz velilere bildirmişlerdir.

Okulumuzun eğitimine devam etmesini, öğretmenlerimizin ve okul içi personelin sorunlarının giderilmesini, öğrencilerimizin hakkı olan bu kuruma yakışır eğitimin ve okul içi hizmetlerinin düzene girmesini talep ediyoruz."

