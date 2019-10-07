132 milyon TL cevabı: Web servis arayüzü geliştirme çalışmaları devam ediyor

Sayıştay'ın Karayolları Genel Müdürlüğü 2018 denetim raporunda yollardaki OGS ve HGS sistemlerinden bir yıl boyunca yapılan kaçak geçişlerin parasal karşılığının132 milyon 22 bin 276 TL olduğu bilgisi yer aldı.

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, bugünkü yazısında Karayolları Genel Müdürlüğü’nün uğradığı zararın ayrıntılarını kaleme aldı.

Toker'in "TVF sarayda İFM Alt Fonu kurdu" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

Çiğdem Toker, “132 milyon 22 bin 276 TL. Kimine göre anlamsız bir rakam olabilir. Ama bu tutar, yollardaki OGS ve HGS sistemlerinden bir yıl boyunca yapılan kaçak geçişlerin parasal karşılığı. Devletin zarara uğradığı miktar yani” dedi.

“Sayıştay'ın Karayolları Genel Müdürlüğü 2018 denetim raporunda yer alıyor” diyen Toker şöyle devam etti:

“2018'de her iki sistemden elde edilen toplam gelir 2 milyar 183 milyon 384 bin 231 TL'ymiş. Fakat Karayolları kaçak geçişlerin muhasebe kayıtlarını yapmamış. Bu nedenle hesaplar 132 milyon TL daha düşük görünüyormuş.

Karayolları ne demiş cevap olarak merak etmişsinizdir:

‘Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile KGM arasında web servis arayüzü geliştirme çalışmaları devam ediyor.’

Nedir, 132 milyon değil mi kamu için. Maksat arayüz ferah ferah geliştirilsin.”