13 öğrenciye özel bina verilince veliler isyan etti

Çanakkale'nin Esenler Mahallesi'nde imam hatibe dönüştürülen okula yalnızca 13 öğrenci kayıt yaptırdı. Yanıbaşındaki Cevatpaşa Ortaokulu'nda ise yalnızca 5. sınıfa kayıt yaptıran öğrenci sayısı 363'e çıktı. Esenler halkı bu okulda 40 kişilik sınıflarda ders yapılırken bir adım ötesinde imam hatip dayatması için 13 öğrenciye özel bina tahsis edilmesine karşı mücadeleye başladı.

Çanakkale'nin Esenler Mahallesi'nde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bir bölümü İmam Hatip Ortaokulu'na dönüştürülmüş ve yalnızca 13 öğrenci kayıt yaptırmıştı.

Öyle ki sadece 13 kişinin kayıt yaptırdığı okulun yanı başında, daha önce İmam Hatip Okulu'na dönüştürülen Merkez Ortaokulu öğrencileri taşımalı eğitim ile 40-45 kişilik sınıflarda eğitim görüyor. İmam Hatip okulları için her türlü teşviğe rağmen 13 kişi kayıt yaptırırken Cevatpaşa Ortaokulu'nda kayıtlar 280'den 363'e çıkmış durumda. Devletin her türlü imkanları İmam Hatip'ler için tahsis edilmişken, diğer devlet okullarında dolap kirası, kırtasiye malzemesi başta olmak üzere tüm ihtiyaçlar velilerden karşılanmakta.

Bu durum karşısında Çanakkale'de Esenler halkı basın açıklaması ve imza kampanyası ile mücadeleye başladı.

Dün saat 18.30'da Özgürlük Parkı'nda yapılan basın açıklamasında "Bugün Esenler’de çocuklarımızın geleceğine yapılan yeni bir saldırı ile karşı karşıyayız: bir tarafta gittikçe artan öğrenci sayısına rağmen gereken en temel kaynak olan yer ihtiyacı bile karşılanamayan Cevatpaşa Ortaokulu, hemen yanıbaşında 13 öğrenciye âtıl bir bina tahsis edilerek dayatılan Şehit Kıvanç Kaşıkçı İmam Hatip Ortaokulu. Cevatpaşa Ortaokulu'nda geçen yıl 5. sınıfa kayıt yaptıran öğrenci sayısı 280 iken, bu yıl bu sayı 363 öğrenciye çıktı. Bu okulda artık 40 kişilik sınıflarda ders yapılırken bir adım ötesinde İmam Hatip dayatması için 13 öğrenciye özel bina tahsis edildi. Merkez Ortaokulu'nun İmam Hatip Ortaokulu'na dönüştürülmesinde olduğu gibi Esenler'de de mahallemizin ihtiyaçları hiçe sayılarak çocuklarımız adaletsiz bir eğitim ortamına mahkum ediliyor" denildi.

'BAŞARISIZLIK ÇOCUKLARIMIZIN DEĞİL MEB'İN BAŞARISIZLIĞI'

AKP’nin 17 yıllık iktidarı sırasında bir kamu görevi olmaktan çıkarıp "yandaş yetiştirme aracı" haline getirdiği eğitim sisteminin gittikçe hızlanan bir çöküşe girdiği belirtilen açıklamada "Uluslararası ölçmelerde ortalamanın çok altına düşen bu gerici siyasetin kurbanı çocuklarımız, ülke çapında düzenlenen sınavlarda da en temel eğitimle erişilebilecek seviyelerin çok altında, mutlak cehalet düzeyinde kalabalık bir kesimi barındırıyor çıkmaktadır. Bu başarısızlık, çocuklarımızın değil, gerici dayatmalarla uğraşmaktan kendi kamusal görevini yapmayan Milli Eğitim Bakanlığı’nın başarısızlığıdır. İktidar, zaten milli gelire göre düşük olan eğitim bütçesini, gerici siyasetinin güdümünde ve yanlı olarak kullandığı sürece aldığımız sonucun yıllar geçtikçe daha da geriye gitmesi kaçınılmazdır" denildi.

AKP iktidarı döneminde en yüksek seviyesine ulaşan İmam Hatipleştirme politikalarının eğitimdeki eşitsizlik uçurumunu gittikçe derinleştirdiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yerildi:

"Bizim cebimizden çıkan vergilerle oluşturulan eğitim ödenekleri sınırsızca özel okulların ve İmam Hatip okullarının hizmetine sunulurken bunun dışındaki normal okullarda ise hemen hemen tüm ihtiyaçlar velilerden para toplanarak karşılanmaya çalışılıyor. Son yıllarda açılan İmam Hatip okullarının inşasına, tanıtımlarına, ücretsiz servis ve yemek gibi promosyonlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017-2019 bütçe planlamasında 1.7 milyar TL bütçe ayrılırken 2019 bütçe teklifinde Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne ayrılan bütçe 9 milyar TL'ye ulaştı. İmam Hatip olmayan okullara kayıt yaptıran veliler ise kayıt bağışı, dolap kirası, kağıt parası gibi birçok kalemden oluşan masrafları karşılamak zorunda bırakılıyor. Bu dayatmayı kabul etmek istemeyen veliler ise eğitim sistemindeki payı gittikçe artan, iktidar destekli özel okullara ağır bedeller ödemeye mahkum edilmekte. Emekçi çocuklarının ücretsiz devlet okullarından nitelikli mesleklere erişebildikleri dönem bu iktidar eliyle tamamen kapanmıştır."

Geçen yıllarda Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "değerler eğitimi bahanesiyle" sınıflarda imamları derslere sokmaya giriştiği hatırlatılan açıklamada, boş kalan İmam Hatip okullarının dayatmanın tutmadığının en net göstergesi olduğu vurgulandı.

'İHTİYAÇ FAZLASI İMAM HATİPLER KAPATILMALI'

Açıklamada "Biz Çanakkale’nin aydınlanmacı ve ilerici yurttaşları olarak başlattığımız bu imza kampanyasıyla başta İmam Hatipleştirilen eski Merkez Ortaokulu ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin İmam Hatip Ortaokulu'na dönüştürülen binasının kentin ve bölgenin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesini talep ediyoruz ve bu talebimiz için mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz. İhtiyaç fazlası olduğu açıkça görülen ve Çanakkale halkı tarafından her türlü baskıya rağmen tercih edilmeyen ihtiyaç fazlası İmam Hatip okulları kapatılmalı; çocuklarımız gerici dayatma politikaları uğruna kırk-kırk beş kişilik sınıflara mahkum edilmemelidir. Gerici dayatmalara teslim olmayacağız; çocuklarımızın laik, bilimsel ve parasız eğitim hakkı için mücadele edeceğiz! Dinci eğitim politikalarına ayrılan servetler değil; tüm eğitim kademelerine adil bütçe dağılımı için, çocuklarımızın laik, bilimsel ve eşit eğitim hakkı için başlattığımız bu imza kampanyasına tüm Çanakkale halkını bu mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz!" denildi.

Basın açıklamasının okunmasının ardından söz alan İmam Hatip Ortaokula dönüştürülen Merkez Ortaokulu'nun emekli öğretmenlerinden ve Merkez Ortaokulu Derneği'nden Ümmühan Erdem ''Merkez Ortaokulu'nun İmam Hatip'e dönüştürülmesi sürecinde mücadele ettik. Dönemin milli eğitim müdürü bir sene içerisinde okulun isminin geri verileceği ve okulu veliler ile birlikte açacağı sözünü vermişti. Bu sözlerini tutmadılar. Şimdi çocuklarımız taşımalı eğitim ile Cevatpaşa Mahallesi'nden Esenler Mahallesine gelmekteler. Şimdi burada yeni bir İmam Hatip Okulu olmasın diye mücadele edeceğiz. Bizler sizin yanınızdayız" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından imza kampanyasına başlandı ve yüzlerce imza toplandı. Önümüzdeki günlerde bu kampanyanın kapı kapı dolaşarak devam edeceği belirtildi.