12 milletvekili hakkında dokunulmazlık tezkeresi

HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Temelli’nin de aralarında bulunduğu 12 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin de aralarında olduğu 12 milletvekili hakkında dokunulmazlığın kaldırılması için Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri ise şöyle:

“HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan.”