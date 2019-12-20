12 Eylül işkencecisi öldü

12 Eylül işkencecisi Mamak Askeri Hapishanesi Emniyet Amiri Mehmet Sırrı Şuşut öldü.

12 Eylül darbesi sonrası işkence merkezi haline gelen Mamak Askeri Hapishanesi’nin İç Güvenlik Komutanı Albay Raci Tetik’in yardımcılarından A Blok İç Emniyet Amiri Mehmet Sırrı Şuşut öldü.

İşkenceci olarak bilinen Sırrı Şuşut, daha sonra Kuzey Kıbrıs'a tayin istedi ve uzun yıllar burada görev yapıp sonra emekli oldu.

Şuşut, emeklikten sonra geldiği Marmaris'te yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle önce sağ, ardından da sol ayağını kaybetti.

12 Eylül darbesine ilişkin davada işkenceci listelerinin üst sıralarında olan Şuşut, geçtiğimiz gün rahatsızlanarak kaldılığı hastanede öldü.