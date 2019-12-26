12 bin yıllık Hasankeyf'in yok olmasına 3 kilometre kaldı...

Ilısu Barajı’nın suları 12 bin yıllık tarihi Hasankeyf kent merkezine 3 kilometrelik mesafeye kadar yaklaştı. Tarihi bölge kısa süre içinde sular altında kalacak.

Ilısu Barajı’nda su tutulmasıyla Siirt, Mardin, Şırnak, Batman kentlerinde bulunan 199 yerleşim yerinin bir kısmı su altında kaldı. Dicle ve Botan vadilerinden ilerleyen baraj göleti, 12 bin yıllık tarihi Hasankeyf’e yaklaştı. Hasankeyf Kalesi'ne yaklaşık 3 kilometre kadar uzaklıktaki alana ulaşan gölet, gün gün büyüyor. Gölet sularının, kale duvarlarını güçlendirme adı altında yapılan beton kalıplarına yılbaşında ulaşması bekleniyor.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, baraj göletinin kente yaklaşması nedeniyle tarihi eserlerin bir kısmının taşınması için yapılan taşıma köprüsünden yaklaşık bir kilometre mesafede Dicle Nehri’nin akış hızı durgunlaşırken, kentten koparılan tarihi minareler ise nehrin hemen yanı başında bulunuyor. Parçalara ayrılmış tarihi eserler, buradan Arkeopark alanına götürülerek birleştirilecek.



