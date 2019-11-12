12 barodan Feyzioğlu’na çağrı: Ya kanunu uygulayın ya da istifa edin

Türkiye Barolar Birliği yönetiminin olağanüstü genel kurul çağrısını reddettiği 12 baro başkanı bugün bir araya gelerek bir açıklama yayımladı. Açıklamada TBB yönetimine 'Ya kanunu uygulayın ya da istifa edin' denildi.

Türkiye Barolar Birliği’ni olağanüstü genel kurula çağıran, İstanbul, İzmir ve Ankara barolarının da içinde bulunduğu 12 baro başkanı bugün yapılan toplantıda aldıkları kararları açıkladı.

Ülkedeki avukatların yüzde 72’sinin temsilcisi konumunda bulunan baro yöneticileri olarak, olağanüstü genel kurul çağrısını reddeden TBB kararının hukuksuz olduğunu düşündüklerini dile getiren baro başkanları TBB’yi 8 Kasım’da aldığı kararı yeniden değerlendirerek “derhal” olağanüstü genel kurulu toplamaya çağırdı.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun “hodri meydan” diyerek 2021 olağan genel kurulunu adres olarak gösterdiği belirtilen açıklamada “Türkiye'nin hukuka saygısız bu tavra, 2021 Mayısına kadar tahammülü yoktur. Bu nedenle birlik başkanının hodri meydan çağrısını kabul ediyor ve biz de sesleniyoruz: Hodri meydan! Meydan genel kurul toplantısıdır, genel kuruldan kaçmayın. Ya kanunu derhal uygulayın, ya da derhal istifa edin” denildi.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Tunceli ve Van baro başkanlarının imzasıyla yayımlanan açıklama şöyle:

“YA KANUNU DERHAL UYGULAYIN YA DA İSTİFA EDİN!

Türkiye Barolar Birliği'ni olağanüstü genel kurula çağıran 12 baronun başkan ve yöneticileri olarak, 12 Kasım 2019 tarihinde yapılan toplantıda alınan aşağıdaki kararların kamuoyuna duyurulmasına karar vermiş bulunuyoruz:

1- Ülkemizdeki avukatların %72’sinin temsilcisi konumunda bulunan baro yöneticileri olarak, meslektaşlarımızın çok büyük bir çoğunluğunun olağanüstü genel kurula çağrımızı reddeden Türkiye Barolar Birliği kararının hukuksuz, gerekçesiz ve dayanaksız olduğunu düşündüklerini biliyoruz, biz de meslektaşlarımızla aynı düşüncedeyiz.

2- Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu iktidar ve güvenlik dili kullanmaya yönelten eksen kaymasının, giderek koltuk hırsına dönüştüğü ve Türkiye Barolar Birliği’nin en yetkili karar organı olan genel kurulda bu değişimi tartışmaya cesaret edemediğini tespit ediyoruz.

3- Bir hukuk kurumunun itibar ve ağırlığını taşıması gereken Türkiye Barolar Birliği’nin, hukuktan bu denli uzaklaşarak, yasanın açık hükmüne rağmen verdiği hukuksuz kararın, bir başka hukuk kurumunun saygınlığında biçimlenen barolar tarafından kabul edilmesi asla söz konusu olamaz.

4- Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, 08.11.2019 tarihli kararını yeniden değerlendirerek “Derhal” olağanüstü genel kurulu toplamalıdır. Bu toplantının yapılması, içinde bulunduğumuz bu koşullarda, sadece “Yeni bir karar” değil, onun da ötesinde kanunu hiçe sayan bir “Hukuki ayıbın” ortadan kaldırılması anlamına gelecektir. Endişemiz odur ki, bu gerekliliğin yerine getirilmemesi, meşruiyet tartışmalarını derinleştirecektir.

5.- Türkiye Barolar Birliği’ni baroların birliği olmaktan çıkaran tartışmalı tutum ve davranışların, en yetkili organ olan genel kurulun onayına sunulması zorunludur. Aksi takdirde, bu birliğin sağlanması, ancak Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın istifası ile mümkün olacaktır.

6- Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulunun aldığı bu karar, olağanüstü genel kurulun toplanması yönünde düzeltilmez ise, çağrı yapan barolar olarak, bütün barolar ve meslektaşlarımızla birlikte bir dizi etkinlik gerçekleştirme ve eylem yapma konusunda kararlıyız.

7- Türkiye Barolar Birliği’nin olağanüstü genel kurul kararı alarak hukuksuzluğu izale etmemesi halinde, Barolar Birliği'nin yapmadığı Genel Kurulu, tüm delege ve meslektaşlarımıza açık bir biçimde gerçekleştirerek, TBB başkanı ve yönetim kurulunun hukuka aykırı eylem ve işlemlerini teşhir etmekte kararlıyız.

Unutmamak gerekir ki, TBB kişilerin değil, baroların ve avukatlarındır. Bu nedenle; Türkiye Barolar Birliği’nin başkanı tarafından korunmayan saygınlığı, barolarımız tarafından korunacaktır. Barolarımızın bu duyarlılığı, Türkiye Barolar Birliği’nin yeniden hukuk devleti, demokrasi, insan hakları ile avukatların menfaatleri ortak paydasında birlik olmasını sağlamakla kalmayacak, ait olduğu etkinlik noktasına yeniden taşınmasını sağlayacaktır.

Sayın Birlik Başkanı, hodri meydan diyerek 2021 olağan genel kurulunu adres olarak göstermiştir. Türkiye'nin hukuka saygısız bu tavra, 2021 Mayısına kadar tahammülü yoktur.

Bu nedenle birlik başkanının hodri meydan çağrısını kabul ediyor ve biz de sesleniyoruz: Hodri meydan! Meydan genel kurul toplantısıdır, genel kuruldan kaçmayın. Ya kanunu derhal uygulayın, ya da derhal istifa edin.”

