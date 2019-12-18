11 ayda 15 milyon sürücüye 5.7 milyar lira trafik cezası

Türkiye genelinde 11 ayda meydana gelen 381 bin trafik kazasında 2 bin 346 kişi yaşamını yitirdi, 264 bin kişi ise yaralandı. 15 milyon sürücüye 5.7 milyar lira trafik cezası kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre yılın 11 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 381 bin 996 trafik kazasında 264 bin 858 vatandaş yaralandı, 2 bin 346 kişi yaşamını yitirdi. 166 bin 83 kazaya sürücü, 14 bin 993 kazaya yaya, 3 bin 868 kazaya araç, 974 kazaya yol, 2 bin 406 kazaya ise yolcu kusuru neden oldu.

Kazalardan 4 bin 281’i kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren 4 bin 313 sürücü de kazaya davetiye çıkardı.

Alkol alıp direksiyon başına geçen 2 bin 134 sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı. Aşırı hızla araç kullanan bin 7082 sürücü de kazalara davetiye çıkardı.

İstanbul’da 119, İzmir’de 116, Ankara’da 101 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi.

15 milyon 21 bin 568 sürücü ve yayaya 5 milyar 74 milyon 297 bin 297 lira ceza kesildi.

Alkol alıp direksiyona geçen 166 bin 464 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı.

Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 1 milyon 301 bin 41 araç ise trafikten men edildi. İLGİLİ HABER Sigaraya yeni yasak geliyor: Şahsi araçlarda da içilemeyecek İLGİLİ HABER Erdoğan'ın bürokratlarına trafikte geçiş üstünlüğü