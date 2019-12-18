11 ayda 15 milyon sürücüye 5.7 milyar lira trafik cezası

Türkiye genelinde 11 ayda meydana gelen 381 bin trafik kazasında 2 bin 346 kişi yaşamını yitirdi, 264 bin kişi ise yaralandı. 15 milyon sürücüye 5.7 milyar lira trafik cezası kesildi.
Çarşamba, 18 Aralık 2019 13:24

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre yılın 11 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 381 bin 996 trafik kazasında 264 bin 858 vatandaş yaralandı, 2 bin 346 kişi yaşamını yitirdi.

  • 166 bin 83 kazaya sürücü, 14 bin 993 kazaya yaya, 3 bin 868 kazaya araç, 974 kazaya yol, 2 bin 406 kazaya ise yolcu kusuru neden oldu.
  • Kazalardan 4 bin 281’i kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren 4 bin 313 sürücü de kazaya davetiye çıkardı.
  • Alkol alıp direksiyon başına geçen 2 bin 134  sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı. Aşırı hızla araç kullanan bin 7082 sürücü de kazalara davetiye çıkardı.
  • İstanbul’da 119, İzmir’de 116, Ankara’da 101 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi.
  • 15 milyon 21 bin 568 sürücü ve yayaya 5 milyar 74 milyon 297 bin 297 lira ceza kesildi.
  • Alkol alıp direksiyona geçen 166 bin 464 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı.
  • Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 1 milyon 301 bin 41 araç ise trafikten men edildi.

 