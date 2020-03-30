'11 askerde koronavirüs tespit edildi' iddiasına ilişkin açıklama

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 200 askerin bulunduğu bir bölükte 11 askerde koronavirüs tespit edildiği iddiası yalanlandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 200 personelin bulunduğu bir bölükte 11 askerde koronavirüs tespit edildiği" iddiasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sordu.

Koca'dan şu ana kadar bir açıklama gelmezken, Hakkari Valiliği iddiaları yalanladı.

Valiliğin açıklamasında "Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında 'İlimiz Yüksekova İlçesinde 200 askerin bulunduğu bir bölükte 11 askerin Koronavirüse yakalandığı ve Askerlerimizin aynı koğuşta dip dibe yattığı’’ şeklinde yer alan haberler tamamen asılsız olup; gerçeği yansıtmamaktadır.'" denildi.