100 bin kişiye düşen hekim sayısında da OECD sonuncusuyuz

Nüfusa göre hekim sayımız Yunanistan'ın üçte birinden az, dağılım dengesiz. Sağlıkta insan gücü açığı hekimlere yönelen şiddetle meyvesini verirken, 100 bin kişiye düşen hekim sayısında OECD sonuncusuyuz.

AKP çok önemli sağlık sorunlarında başarısız. Bebek ölüm hızı beklenenden çok yüksek. Sigarada, sezaryende çuvalladı. Sağlık için en az para ayıran OECD ülkesi.

Aynı durum hizmet üretimi için kilit önemdeki hekimlerin sayı ve dağılımı açısından da geçerli.

NÜFUSA GÖRE HEKİM SAYIMIZ YUNANİSTAN’IN ÜÇTE BİRİNDEN AZ

Sağlıkta insan gücü kaynaklarını değerlendirmek konusunda 100.000 kişilik nüfusa hizmet veren hekim sayısı önemli bir kriterdir.

OECD ülkelerinde 100.000 kişiye 348 hekim hizmet veriyor. Sayı birinci konumdaki Yunanistan’da 607, Türkiye’nin hemen üzerindeki Güney Kore’de 234. Türkiye’de ise 187.

Grafik: OECD ülkelerinde 100.000 kişiye hizmet veren hekim sayısını gösteriyor.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018: 229

TÜRKİYE’DE YALNIZCA BİRİNCİ BASAMAK İÇİN GEREKLİ HEKİM SAYISI 150.000

Türkiye’de toplam hekim sayısı 153.000. Oysa yalnızca birinci basamak, yani aile sağlığı merkezleri için gerekli hekim sayısı 150.000.

Teknik ayrıntıları geçelim. Ama bunu, Türkiye’de hekime yıllık başvuru sayısının 9, bir hekimin 4.000 kişilik nüfustan sorumlu olduğu gerçeklerini dikkate alarak ve sevk sisteminin işlediğini, hasta başına 15 dakika muayene süresi ayrılması gerektiğini kabul ederek hesaplıyoruz.

Hekim sayısının yetersizliği, hasta başına muayene süresinin kısalmasına da neden oluyor. Hekime yönelik şiddetin en önemli nedenlerinden birisi budur.

Hekim sayısı şu koşullarda artırılmalıdır: Nitelikli tıp eğitimi, hekim emeğinin karşılığının verilmesi, uygun çalışma koşulları ve iş güvencesi.

HEKİM DAĞILIMI SON DERECE DENGESİZ

Batı Anadolu’da 100.000 kişiye hizmet veren hekim sayısı 267 iken, Doğu’da 143, Güneydoğu’da 129.

Güneydoğu’da hekim sayısı Türkiye ortalamasından %31, Batı Anadolu’dan %52 daha eksik.

Fark uzman hekim dağılımında daha da belirgin. Güneydoğu’da 100.000 kişiye hizmet veren uzman hekim sayısı Batı’dan %57 daha az.

Anlaşılan bu konuda da zorlamalar, yasaklar, mecburi hizmetler pek işe yaramıyor. Hekimler az gelişmiş, eşitsizliklerden canı yanan bölgelerde hizmet vermek istemiyor.