10 Ekim davası sanığı katliamdan önce polise ihbar edilmiş

10 Ekim Ankara Katliamı davasının 3. duruşması dün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

36 sanığın yargılandığı 10 Ekim Ankara Gar Katliamı Davası'na ilişkin dosyanın 9 klasörü, mahkemenin davada karar verdiği tarihten 1,5 yıl sonra “kimliği tespit edilemeyen kişi” tarafından Ankara Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’na bırakıldı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, Nizip Emniyet Müdürlüğü’nü 30 Eylül 2015 tarihinde saat 17.45’te arayan bir kişi, “Fıstık hali karşısında Özdemir Tarım İlaç Bayisiyim. Terör olayları ile ilgili olarak Nizip’te bir istihbarat var mı? Az önce şüpheli bir şahıs benden gübre istedi. ‘33 Nitrat gübreyi zimmetle satmak zorundayız’ dedim. Bunu söyleyince iki kişi, almadan ayrıldılar” dedi.

İhbarı değerlendiren Nizip Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Nizip Emniyeti TEM Amirliği ekipleri, 30 Eylül 2015’te gübre bayisine giderek kamera kayıtlarından IŞİD şüphelisini tespit etti. İş yeri sahibi ile de konuşan polisler, buna ilişkin tutanak tuttu.

Tutanağa göre, 30 Eylül akşam saatlerinde işyerine 27 Z plakalı beyaz renkli bir araç ile gelen bir erkek şahıs, 33 Nitrat ibareli gübreden iki ton alacağını söyledi. Araç kiralamaya giden şahıs, kısa bir süre sonra beyaz renkli Ford Transit marka kamyonet ile geri geldi ve 2 bin TL tutan gübrenin parasını işyeri sahibine teslim etti. İş yeri sahibi, bu satışı kayda girmek için şüphelinin kimliğini istediğinde şahıs üzerinde kimliğinin olmadığını söyleyerek ayrıldı. Gelenlerin çiftçiye benzemediğini gören iş yeri sahibi de, durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

Nizip Emniyet Müdürlüğü, gübre bayisinin kamera kayıtlarından yaptığı incelemede gelen şahıslardan birinin Yakup Şahin olduğunu tespit etti. Aracın Şahin’in kızkardeşine ait olduğunu belirledi. İhbarı yapan M.Ç. adlı kişinin de ifadesi 2 Ekim 2015’te Nizip Tem Amirliği’nde alındı.

GAZİANTEP EMNİYET’İ UYARILDI

Nizip Emniyet Müdürlüğü, bu durumu 2 Eylül 2015’te Gaziantep Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Büro Amirliği’ne yazı ile bildirdi. Yazıda, gerekli araştırmaların yapılması istendi.

Gaziantep’te örgütlenen Yunus Durmaz liderliğindeki IŞİD hücresi, patlayıcı maddeleri başka bir yerden temin ettikten sonra Nizip’teki bir depoda sakladı. İki canlı bombayı Ankara’ya getiren aracın eskortluğunu da Emniyet’in kimliğini bildiği Yakup Şahin yapmıştı.

Şahin'in, kamera kayıtlarından şüpheli tespit edilmesine rağmen hakkında işlem yapılmadığı anlaşılırken, söz konusu belgelerin mahkemeden kaçırılan ve 1,5 yıl sonra savcılığa bırakılan dosyalarda yer aldığı ortaya çıktı.