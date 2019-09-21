10 ay önce 'SİT alanı' diyen Bakan anında unuttu: Çarşamba Ovası'nın kalbine biyokütle santrali

Çarşamba Ovası’na kurulması planlanan biyokütle enerji santrali ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sadece 10 ay önce, bölgenin SİT alanı olarak koruma altına alındığını, bu statü değişmediği müddetçe ovanın tarım dışı faaliyetlere kapalı olacağını söylediği ortaya çıktı.

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Çarşamba Ovası’na kurulması planlanan biyokütle enerji santrali ile ilgili açıklamada bulundu. Geçen yıl Kasım ayında TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye Çarşamba Ovası’nın niteliğinin değiştirilerek sanayiye açılması yönünde bir çalışma olup olmadığını sorduğunu hatırlatan Hancıoğlu, bakanın verdiği cevaba dikkat çekerek “Bakanın 10 ay önceki beyanına göre bu santral asla kurulamaz” dedi.

'ASLA KURULAMAZ'

Çarşamba Ovası’nın kalbinde özel sektör eliyle biyokütle enerji santrali kurulmasına yönelik çalışmalar ve bu konudaki tartışmalar sürerken, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin bundan 10 ay önce kendisine yaptığı açıklamaya işaret ederek, bu santralin asla kurulamayacağını söyledi.

Hancıoğlu, geçen yılın Kasım ayında, Samsun Valiliği tarafından düzenlenen ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati'nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Çarşamba Ovası’nın sanayiye açılmasına yönelik görüşlerin dile getirildiğini anımsatarak şunları kaydetti:

'OVANIN STATÜSÜ DEĞİŞMEDEN, ASLA…'

“Bütçe görüşmeleri sırasında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bizzat Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, Çarşamba Ovası’nın sanayiye açılmasına yönelik bir hazırlık olup olmadığını, varsa süreç hangi aşamada olduğunu, bu ovamızın sanayiye açılmasının bölgemizi ve ülkemizi nasıl etkileyeceğinin analiz edilip edilmediğini sordum. Bakan bu soruların tamamını, yazılı olarak cevapladı. Sayın bakan Samsun'da, Çarşamba Ovası da dahil olmak üzere üç tarımsal ovanın, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nu kapsamında Bakanlar Kurulu Kararı ile SİT alanı olarak koruma altına alındığını vurgulayarak özetle, statüsü değişmeden ovanın asla sanayiye açılamayacağını beyan etti.

Kanun hükümleri ortadayken, Bakanlar Kurulu Kararı hala yürürlükteyken, bakanın bu beyanı elimizdeyken; Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 26.04.2018 tarih ve E.1290401 sayılı Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Uygulama Talimatının 11. maddesi 5. bendinde bulunan ‘İl İdare Kurulu kararı ile belirlenen köy yerleşik alan sınırı içerisinde (civarı hariç), Kanun hükümleri uygulanmayacaktır’ hükmüne dayanılarak söz konusu parsellerin, köy yerleşik alanı sınırları içerisinde kalması gerekçe gösterilerek tarım dışı kullanımına izin verildiği anlaşılmaktadır.

Mevcut mahalle ve iskan durumu göz önüne alındığında, asli mevzuat hükümleri ve Bakanlar Kurulu kararı yürürlükte dururken tali bir mevzuat hükmünü dayanak haline getirerek, bütün bir ovayı tarım dışı faaliyetlere açmak, büyük bir tehlike yaratmıştır.

Bakan Pakdemirli’nin bu beyanına göre, ovanın statüsü değişmeden, yürürlükteki bakanlar kurulu kararı kaldırılmadan, Çarşamba Ovası’na böyle bir santralin asla kurulamayacağının altını çizen Hancıoğlu, Samsun'un sahip olduğu tarım arazilerinin, sadece Samsun için değil, Türkiye için de büyük önem taşıdığını kaydederek, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Samsun’umuzun ve ülkemizin sanayi yatırımlarına elbette ihtiyacı var. Ancak bu ihtiyaç, tarım alanlarımızı talan ederek giderilemez. Tarım alanlarımız sanayiye, kirlilik yaratacak tesislere kurban edilirse, can damarımızı kesmiş oluruz. Bunu asla kabul etmeyiz!”