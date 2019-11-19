1. Sinemazon Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali Ocak ayında Ankara’da

İlki yapılacak olan Sinemazon Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali 18-22 Ocak 2020 tarihleri arasında Ankara’da izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sinemazon Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali, bu yıl ilk kez Çankaya Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek.

Ankara'da izleyicileriyle buluşacak olan Sinemazon Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali'nin direktörlüğünü "Mutluluk Festivali", "Ahmet Muhip Dranas Edebiyat Şenliği" gibi birçok çağdaş sanat organizasyonunu yapan belgesel fotoğrafçı Volkan Atılgan; program direktörlüğünü ise "Yağmurlarda Yıkansam", "12'ye 5 Kala" gibi filmlerin yönetmeni Gülten Taranç üstleniyor.

10 YÖNETMENDEN BİRİ KADIN

Amatör ya da profesyonel kadın yönetmenlere sanatlarını icra edebilmeleri için etkileşim alanı sunmayı hedefleyen Sinemazon Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali bu yıl ilk kez gerçekleştiriliyor. Bu yıl dünya çapındaki festivallerde 100 filmden 23'ü kadın sinemacılar tarafından hayata geçirilirken, Hollywood'da bu oranın %4'e düştüğü görülüyor. Türkiye'de her 10 yönetmenden 1'i kadın.

Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, atölyeler, seyircilerle yönetmenleri bir araya getirecek etkinlikler de yer alacak. Hem bu çalışmalar hem de film gösterimlerinden sonra yönetmenlerle yapılacak soru cevap seansları festivalin YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

'SENARYO YAZIM ÖZENDİRME' YARIŞMASI

Festival kapsamında ayrıca “Senaryo Yazım Özendirme” yarışması düzenleniyor. Yarışmanın son başvuru tarihi 31 Aralık 2019. Yarışmaya katılmak isteyenler sinemazon.org adresinden detaylı bilgiye ulaşabilir.