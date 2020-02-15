1 milyon 755 bin kişi borcundan dolayı yasal takibe alındı

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı 2019 Aralık’ta yüzde 3 artış gösterdi. Borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı 1 milyon 755 bin kişiyi aştı.

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2019 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3 artarak 154 bin kişiye yükseldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı batık durumda olan ve yasal takibe giren kişi sayısı da 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 1 artarak 1 milyon 404 bine ulaştı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, Ocak-Aralık 2019 döneminde hem bireysel kredisi hem de kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı ise 1 milyon 755 bin kişiyi aştı.

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 600 bin artarak 31.9 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 19.4 bin lira düzeyinde gerçekleşti. Aralık 2019’da 147 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi, 388 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 466 bin oldu. 37 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı.

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 12.7 artarak 618 milyar liraya ulaştı. Bireysel kredilerin yüzde 43’ünü ihtiyaç kredileri, yüzde 33’ünü konut kredileri, yüzde 19’unu kredi kartları ve yüzde 4’ünü taşıt kredileri oluşturdu.

Tasfiye olunacak alacaklar 2019 itibarıyla 177 milyar liraya çıkarken bunun 168 milyar lirası bankalara, 5 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 2.5 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 2.2 milyar lirası da finansman şirketlerine ait oldu.

Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı Aralık 2019’da bir önceki yılın aynı ayına göre 1.8 puan artarak yüzde 6’ya yükseldi. Geçen yıl sonu itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör, yüzde 11 ile inşaat oldu.