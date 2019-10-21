Zara'da işveren tacizi: Her gün kırmızı ruj süreceksin!

Perakende devi Inditex firmasına bağlı çalışan markalardan Zara'da, çalışanların her gün kırmızı ruj sürmesi isteniyor. Daha önce de aynı mağazada kadın çalışanların her gün farklı ruj sürmeleri zorunlu kılınmış, çalışanların itirazı üzerine zorunluluk kaldırılmıştı.

Perakende devi Inditex firmasını, sahibi Ortega’nın geçtiğimiz yıllarda Forbes'un ‘Dünyanın En Zengin İş Adamları’ listesinde birinci sırayı almasıyla tanıyoruz. Bu haberden kısa bir süre sonraysa firmaya bağlı markalardan Zara’nın çalışanlara uyguladığı sömürü haberlerimize yansıdı. O günden bu yana Zara kârını katlamaya devam etti, yeni mağazalar açıp olanları yeniledi.

Zara'nın yakın zamanda yenilediği Cevahir mağazasında yaşanan son gelişme ise çalışanlara yapılan ‘kırmızı ruj’ baskısı. Mağaza çalışanlarının iddialarına göre, mağaza yöneticileri çalışanlardan her gün kırmızı ruj sürerek gelmelerini istiyor.

Çalışanların verdiği bilgiye göre, daha önce de aynı mağazada kadın çalışanların her gün farklı ruj sürmeleri zorunlu kılınmış. Çalışanların isyan etmesiyle zorunluluk kaldırılmış.

'BENİM BEDENİM, BENİM KARARIM!'

Zara Emekçileri imzasıyla hazırlanan bir bildiride ise konuyla ilgili şunlar söyleniyor: