Zara'da işveren tacizi: Her gün kırmızı ruj süreceksin!

Perakende devi Inditex firmasını, sahibi Ortega’nın geçtiğimiz yıllarda Forbes'un ‘Dünyanın En Zengin İş Adamları’ listesinde birinci sırayı almasıyla tanıyoruz. Bu haberden kısa bir süre sonraysa firmaya bağlı markalardan Zara’nın çalışanlara uyguladığı sömürü haberlerimize yansıdı. O günden bu yana Zara kârını katlamaya devam etti, yeni mağazalar açıp olanları yeniledi.
Zara'nın yakın zamanda yenilediği Cevahir mağazasında yaşanan son gelişme ise çalışanlara yapılan ‘kırmızı ruj’ baskısı. Mağaza çalışanlarının iddialarına göre, mağaza yöneticileri çalışanlardan her gün kırmızı ruj sürerek gelmelerini istiyor.
Çalışanların verdiği bilgiye göre, daha önce de aynı mağazada kadın çalışanların her gün farklı ruj sürmeleri zorunlu kılınmış. Çalışanların isyan etmesiyle zorunluluk kaldırılmış.
'BENİM BEDENİM, BENİM KARARIM!'
Zara Emekçileri imzasıyla hazırlanan bir bildiride ise konuyla ilgili şunlar söyleniyor:
Zara mağazasında çalışmak isteyenlerin çeşitli elemelerden geçmesi gerekiyor. Ama görüyoruz ki aradıkları nitelik değil. Adayları, müşteri potansiyellerinin ilgisini çekebilecek lokasyonlara gönderiyorlar. Eğer popüler güzellik algısının getirdiklerine sahip değilseniz, çalışamazsınız. Ama bununla da yetinmiyorlar. Bedenimiz üzerinde ahkâm kesmeye, bedenimize sahip olmak istiyorlar. Yapılan tacizdir! Bu benim bedenim, benim kararım!
Yapılanlar bununla sınırlı değil. Fazla mesai saatlerimiz verilmiyor, az kişiyle çok iş yapmamız isteniyor. Hasta olma gibi bir lüksümüz yok, zor koşullarda dahi çalışmak zorundayız. Kendimizi sadece müşterilere değil, müdürlerimize de pazarlamamız isteniyor. Yoksa emeğimizin karşılığını alamıyor, üstüne baskı yiyoruz.
Biliyoruz ki toplu ses çıkarmalı, birlikte hareket etmeliyiz. Bu haber aracı olsun mail atın, instagram hesabımıza ulaşın. Bu sömürüye dur diyelim!