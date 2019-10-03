YTÜ'de öğrencilere Alev Alatlı'nın konferansına katılma zorunluluğu

YTÜ’de Siyasal Bilimler ve Uluslarası İlişkiler öğrencilerinin Alev Alatlı'nın verdiği konferansa katılmaları zorunlu tutuldu. Öğrencilere 'sınavlarınız bakımından faydalı olacaktır' notuyla duyurulan konferansta yoklama da alındı.

Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gelen Alev Alatlı’nın konuşmasına katılım Uluslarası İlişkiler 1 dersini alan öğrencilere zorunlu kılındı.

“T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi” ve “Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı” sıfatıyla konuşma yapan Alatlı’nın “Post-modernite, post-truth, popülizm üçgeninde filistinizm ve AB siyaseti” başlıklı konferansı sırasında Uluslararası İlişkiler 1 dersi iptal edilirken dersin yoklaması Alatlı’nın konferansında alındı.

Dersi alan Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler öğrencilerine dersin yürütücüsü tarafından atılan mesajdaysa panel hakkında “sınavlarınız bakımından faydalı olacaktır” denildi.