YÖK’ten intörn kararı

Koronavirüse karşı alınan tedbirlere bir yenisi eklendi. Kovid-19 pandemisi nedeniyle yükseköğretim kurumlarında dünden itibaren eğitime üç hafta ara verilirken, Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) 13 Mart’taki toplantısında, koronavirüse karşı intörnleri de devreye sokacak bir karar aldığı öğrenildi.
Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, tıp fakültesindeki intörnler (son sınıf öğrencileri) gerektiğinde, gönüllü olarak talep etmeleri ve üniversitece uygun görülmesi halinde sağlık hizmet sunumunda görev alabilecek.