YÖK’ten intörn kararı

Koronavirüse karşı alınan tedbirlere bir yenisi eklendi. Kovid-19 pandemisi nedeniyle yükseköğretim kurumlarında dünden itibaren eğitime üç hafta ara verilirken, Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) 13 Mart’taki toplantısında, koronavirüse karşı intörnleri de devreye sokacak bir karar aldığı öğrenildi.