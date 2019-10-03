YÖK kendi yönetmeliğini beğenmedi: İrademizle değil

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan yönetmelikle artık tezsiz yüksek lisans yapanlar da öğretim üyesi olabilecek. Tepkilere yol açan düzenlemeyle ilgili açıklama yapan YÖK ‘bu düzenleme YÖK’ün iradesiyle değil tamamen yargının kararı dolayısıyla yapılmak zorunda kalındı’ dedi.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan, Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) yapılan yeni düzenlemede, tezsiz yüksek lisans mezunlarının da öğretim görevlisi olabileceği belirtildi.

YÖK ayrıca yapılan yeni düzenleme ile "araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma" şartını da kaldırdı.

Üniversitelerde öğretim görevlisi kadrosuna başvurmak için en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranıyordu.

Değişen yönetmeliğe göre artık tezsiz yüksek lisans derecesine sahip adaylar da öğretim üyesi olabilecek. YÖK’ün bu kararına, öğretim görevlisi olabilmek için tezli yüksek lisans yapan akademisyenler sosyal medyada “Biz boşuna mı Yüksek Lisans tezi hazırladık”, “biz boşuna mı okuduk” diye tepki gösterdi.

YÖK’TEN AÇIKLAMA: ZORUNDA KALINDI

YÖK, söz konusu kararlar hakkında Odatv'ye açıklamada bulundu.. Açıklamada tezsiz yüksek lisans mezunlarının da öğretim görevlisi olabileceği ve araştırma görevlilerinde aranan 35 yaş üstü şartının kaldırılmasının YÖK tarafından alınmış bir karar olmadığı, açılan dava sonucunda alınan Danıştay kararı olduğu belirtildi.

YÖK tarafından Odatv'ye yapılan açıklama şöyle:

“Akademik ve bilimsel olarak son dönemlerde kaliteyi yükseltici kararlarımıza ters bir durum oluşturan bu düzenleme YÖK’ün iradesiyle değil tamamen yargının kararı dolayısıyla yapılmak zorunda kalındı. Yeni YÖK olarak biz akademide kalite çıtasını yükseltici kararlara imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Bizim vizyonumuza ne yazık ki tezat bir karar.”

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin ilgili kısmı şöyle:

"Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında, bu Yönetmeliğin 7.nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz."