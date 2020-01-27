Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ders kayıt eziyeti

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri bugün ders kaydı yapmak istedikleri sırada sorun ile karşılaştı. Okuldan bilgi alamayan öğrenciler duruma tepki gösterdi. Öğrenciler sosyal medya üzerinden #usis etiketiyle tepkilerini dile getiriyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi (USİS) üzerinden yapılan ders kayıt işlemleri, ilan edilen takvimde bu sabah 08.00 itibariye başladı. Ancak sabah saatlerinde sisteme giriş yapan öğrenciler "4. sınıf ve üzerindeki öğrenciler için kendi programlarından ders ekle - sil işlemleri kapalıdır." Mesajı ile karşılaştı. Mesai saatine kadar okuldan herhangi bir bilgi alamayan öğrenciler duruma tepki gösterdi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kaynaklı bir hata olduğunu anlaşıldığından bu yana da sistem tamamen kapandı. Öğrenciler sosyal medya üzerinden #usis etiketiyle tepkilerini dile getiriyor.

Öğrenciler USİS programı yüzünden her dönem başında benzer sorunlar yaşadıklarına dikkat çekerken, teknik bir sorun olmadığında da internet üzerinden ders seçimi, internet bağlantısı, öğrencilerin toplu bir şekilde sisteme giriş yapması süreçlerinin eziyet haline geldiğini bildiriyorlar.

Yıldız Teknik Üniversitesi iş ilanlarında sürekli göze çarpan Bilgi İşlem Dairesi’ne eleman alımı ilanları da sorunun çözülmesine yönelik temel adımlar atılmadığını yerine gündelik çözümler denendiğini gösteriyor.