Yılbaşından önce kuruyemişe zam

Yılbaşından hemen önce, yurttaşların en çok tükettiği ürünlerden olan kuruyemişe ciddi zamlar geldi. Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Hüsamettin Karaman stokçuları işaret etti.

Yılbaşında yurttaşların en çok tükettiği kuruyemişe yüzde 80-90 oranında zam geldi. TÜKSİAD Başkanı Hüsamettin Karaman, kuruyemişi çiftçiden ucuz fiyata satın alıp piyasaya vermeyerek fiyatları yükselten stokçuların bankalardan 10 kat daha fazla para kazandıklarını söyledi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, yılbaşı eğlencelerinin vazgeçilmezi kuruyemişte fiyatlar kontrolden çıktı. Başta yer fıstığı ve Antep fıstığı olmak üzere birçok kuruyemişte devletin sessiz kalması, stokçuların da aşırı kâr hırsı yüzünden fiyatlar yüzde 80-90'lara varan oranlarda zamlandı.

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hüsamettin Karaman, halkın kuruyemişi çok pahalı tüketmek zorunda kaldığını, devletin küçük bir müdahalede bulunması halinde fiyatların normal seviyesine düşeceğini söyledi.

Karaman, kuruyemişi çiftçiden ucuz fiyata satın alıp piyasaya vermeyerek fiyatları yükselten stokçuların bankalardan 10 kat daha fazla para kazandıklarını belirtti.

Karaman, özellikle yılbaşı öncesinde kuruyemiş piyasasında yaşanan aşırı fiyat artışlarını değerlendirirken, kuru yemişte dolara bağlı normal bir fiyat artışı olduğunu, ancak bazı ürünlerdeki aşırı fiyat artışının stokçuların aşırı kâr hırsından kaynaklandığını açıkladı.

Karaman, yer fıstığı fiyatlarının normal olması gerekenden yüzde 80-90 daha zamlı fiyatlarla satıldığını, bunun da tek sebebinin ürünü piyasaya vermeyerek depolarda saklayan stokçular olduğunu söyledi.