Yaşlılar koronavirüs uyarılarını dikkate almayınca, meydandaki banklar söküldü

Denizli’de kalabalık şekilde oturan vatandaşlar koronavirüs uyarılarını dikkate almayınca belediye ekipleri çareyi bankları sökmekte buldu.

Denizli Bayram Yeri Meydanında koronavirüse ilişkin alınan tedbirleri ve uyarıları yaşlılar pek dikkate almadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise çareyi bankları sökmekte buldu. Evlerinde sıkılan yurttaşlar her gün buraya gelerek vakit geçiriyor.

Virüse ilişkin alınan tedbirler doğrultusunda evlerde kalınması yönündeki uyarılara aldırış etmeyen yaşlı yurttaşlar normal günlerde olduğu gibi meydandaki banklarda oturmaya devam edince bu durumun virüsün yayılmasını arttırabilir olması üzerine belediye ekipleri yeni bir tedbir aldı. Meydandaki banklarda oturan vatandaşlara uyarılarda bulunulmasına rağmen bir türlü ikna edemeyen ekipler yaklaşık 20 bankı sökerek çare buldu.