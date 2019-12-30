Walt Disney parkında çalışanlara taciz

ABD'deki Walt Disney World tema parkında Disney karakterlerinin kostümlerini giyen çalışanlar, turistlerin kendilerini elle taciz ettikleri gerekçesiyle polise şikayette bulundu.

ABD'deki Walt Disney World tema parkında Miki Fare, Mini Fare ve Donald Duck kostümü giyerek çalışan işçiler, Orlando kenti yakınlarındaki tema parkta turistlerin tacizine uğradıklarını açıkladı.

Miki Fare kostümü giyen bir kadın yaşlı bir kadının başına vurduğunu söylerken, Donald Duck ve Mini Fare kostümü giyen kadınlar elle taciz edildiklerini dile getirdi.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Miki Fare'yi canlandıran çalışan, yetkililere, bir kadının başına beş kere vurmasının ardından kostümünün düştüğünü ve boynunun zorlanarak incindiğini bildirdi.

Bu vaka, bu ay başında Disney Dünyası'ındaki Küçük Deniz Kızı'ndan Prenses Ariel'i canlandıran bir çalışanın bir erkeğe karşı elle taciz suçlamalarının düşürülmesinin ardından yaşandı.