VİDEO | Erdoğan'ın danışmanı ve Sadat kurucusu Tanrıverdi: Mehdi hazretleri için ortamı hazırlamalıyız

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi 'Ne zaman geleceğini Allah bilir, ama Mehdi hazretleri gelecek, ortamı hazırlamamız lazım' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askeri danışmanı ve SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi'nin "Mehdi gelecek. Ortamı buna göre hazırlamalıyız" sözleri dikkat çekti.





ASSAM ve Üsküdar Üniversitesi'nin işbirliğiyle "ASRİKA Ortak Savunma Sanayii Üretimi" temasıyla İstanbul'da düzenlenen 3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresine katılan Tanrıverdi, kongreye ilişkin yaptığı açıklamada "İslam Birliği olacak mı olacak. Nasıl olacak Mehdi Hz. geldiği zaman. Peki Mehdi ne zaman gelecek? Allah bilir. Peki bizim bir işimiz yok mu, ortamı hazırlamamız gerekmez mi? İşte ASSAM bunu yapıyor" dedi.

Tanrıverdi ve SADAT'ın Libya'ya gönderilecek askeri grupları da yönlendirecek grupta yer alacağı biliniyor.

AKP'DEN BİLE TEPKİ GELDİ

Tanrıverdi'nin açıklamaları tartışmalara neden olurken, 'Mehdi' çıkışına AKP'li Mehmet Metiner'den de tepki geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Metiner, “Cumhurbaşkanımızın askeri başdanışmanı sıfatını taşıyan biri böyle konuşuyorsa oturup dizimizi dövelim! Düşmanlarımızın arayıp da bulamadığı şeyi kendi ağzından sunuyor! Şimdi o birileri kalkıp bu laflar üzerinden Cumhurbaşkanımızı hedef tahtasına oturturlarsa ne diyeceğiz” dedi.