VİDEO | Enerji Bakanı: Her şeyi devletten beklemek doğru olmaz

Elazığ'da yaşanan deprem sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bağlandığı televizyon programında açıklamada bulundu. Dönmez 'Her şeyi devletten beklemek doğru olmaz' açıklamasıyla tepki çekti.

soL - Haber Merkezi