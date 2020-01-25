VİDEO | Enerji Bakanı: Her şeyi devletten beklemek doğru olmaz

Elazığ'da yaşanan deprem sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bağlandığı televizyon programında açıklamada bulundu. Dönmez 'Her şeyi devletten beklemek doğru olmaz' açıklamasıyla tepki çekti.
soL - Haber Merkezi
Cumartesi, 25 Ocak 2020 11:44
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün akşam HaberTürk yayınına bağlanarak Elazığ'da yaşanan deprem hakkında açıklama yaptı.
Dönmez'in deprem yorumu herkesi şaşırttı: Her şeyi devletten beklemek doğru olmaz, vatandaşlarımız tedbir almalı