VİDEO | Berat Albayrak’tan 8 Mart mesajı: Hanımlar ev ekonomisi soracaklar sandım

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 8 Mart mesajında yakın zamanda katıldığı bir panelden söz ederek, 'Hanımlar ev ekonomisi soracaklar sandım. Bir sorular geldi. Eline su dökemeyeceğimiz maliyecilerin soramayacağı sorular sordular. Ekonominin detaylarına ne kadar vakıf olduklarına şaşırdım' dedi.
Pazar, 08 Mart 2020 19:03

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul töreninde yaptığı konuşmada "Hanımlar ev ekonomisi soracaklar sandım. Bir sorular geldi. Eline su dökemeyeceğimiz maliyecilerin soramayacağı sorular sordular. Ekonominin detaylarına ne kadar vakıf olduklarına şaşırdım." sözlerini kullandı.