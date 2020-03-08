VİDEO | Berat Albayrak’tan 8 Mart mesajı: Hanımlar ev ekonomisi soracaklar sandım

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 8 Mart mesajında yakın zamanda katıldığı bir panelden söz ederek, 'Hanımlar ev ekonomisi soracaklar sandım. Bir sorular geldi. Eline su dökemeyeceğimiz maliyecilerin soramayacağı sorular sordular. Ekonominin detaylarına ne kadar vakıf olduklarına şaşırdım' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul töreninde yaptığı konuşmada "Hanımlar ev ekonomisi soracaklar sandım. Bir sorular geldi. Eline su dökemeyeceğimiz maliyecilerin soramayacağı sorular sordular. Ekonominin detaylarına ne kadar vakıf olduklarına şaşırdım." sözlerini kullandı. Berat Albayrak'tan 8 Mart mesajı: Hanımlar ev ekonomisi soracaklar sandım. Bir sorular geldi. Bayağı terledik. Ekonominin detaylarına ne kadar vakıf olduklarına şaşırdımhttps://t.co/GYXJ1UkxUC pic.twitter.com/PrVprWtA1N — soL Haber (@solhaberportali) March 8, 2020