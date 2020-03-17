Vergi Daireleri toplu taşıma araçlarından daha kalabalık

Koronavirüs salgını nedeniyle, Sağlık Bakanlığı tarafından kalabalık ortamlarda bulunulmaması yönünde uyarılar yapılırken, vergi daireleri her zamanki yoğunluğuyla çalışmaya devam ediyor.

Kira beyannamelerinde (Gayrimenkul Sermaye İradı-GMSİ) beyan verme süresinin son günü 31 Mart. Bu nedenle, vergi dairelerinin GMSİ servislerinde ciddi bir yoğunluk bulunuyor. Üstelik, beyanname vermeye gelenlerin önemli bölümü 50-60 yaş üzeri vatandaşlar. Kalabalığa girmeyin uyarısı yapılan 60 yaş üstü vatandaşlar, GMSİ beyannamesi vermek ve verginin ilk taksitini ödemek için vergi dairelerine akın ediyor.

Özellikle ortak veznelerin bulunduğu vergi dairelerinde, vergi ödemesi için günlük binleri aşan sayılarla vatandaşlar vergi ödemesine geliyor. Veraset işlemlerini yürüten vergi dairelerinde ise veraset beyannamesi verme süresi ölüm tarihinden itibaren 4 ay olmasına rağmen ölenin varisleri veraset işlemlerini yapmak için vergi dairelerine yoğun olarak gelmeye devam ediyor. Vezne, Veraset ve GMSİ servislerine gelen mükellefler, işlem süreleri uzun olduğundan servislerin hemen önünde kalabalık gruplar halinde bekliyorlar. Kimi yerlerde anlık olarak bu sayı 70’i buluyor. Bu birimlerde çalışan maliye emekçileri, günlük olarak yüzlerce kişi ile temas kuruyor ve kalabalık gruplar halinde bekleyen mükelleflerle birlikte aynı havayı soluyorlar. Bu durum hem çalışanlar için hem de kalabalık gruplar halinde bekleyen mükellefler için ciddi bir risk oluşturuyor.

SGK ÇALIŞANLARI DA BENZER BİR DURUMU YAŞIYOR

Vergi dairelerinde ve özellikle mükellef yoğunluğu bulunan birimlerde çalışan emekçiler endişeli. Aynı durumun SGK çalışanları açısından da yaşandığı gelen haberler arasında. Birçok kurum, fiziki ortamda yapılan işlemleri durdurmuş ve vatandaşları online hizmetlere yönlendirmişken, vergi dairelerinde ve sosyal güvenlik kurumlarından halen bu konuda herhangi bir tedbir alınmış değil. Emekçiler, acilen, beyan verme ve ödeme sürelerinin uzatılmasını ve fiziki ortamda beyanname ve ödeme alınmasının durdurulmasını bekliyorlar. Ayrıca kamu kurumlarının büyük bölümünde çalışanlara, maske, dezenfektan gibi koruyucu malzemeler de verilmiş değil.