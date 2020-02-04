Van'da minibüsün üzerine çığ düştü: En az 4 ölü

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştü. Minibüste 10-15 kişi olduğu belirtiliyor. Van Valisi Bilmez çığ altında kalan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İçerisinde 10-15 kişi olduğu belirtilen bir minibüs ve bir iş makinesi çığ altında kaldı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, sevk edilen ekiplerin olay yerine ulaştığını, çığ altında kalan minibüste 10-15 kişinin olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Habertürk TV'ye konuşan Vali Bilmez, olay yerinde cep telefonlarının çekmediğini, bu nedenle minibüstekilerle irtibat kurulamadığını kaydetti. Bilmez bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu belirtti.

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Çığ altında kalan iş makinesinin operatörü yaralı olarak kurtarıldı ancak çığ altındaki minibüse hâlâ ulaşılamadı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, Vali Bilmez yeni bir çığ düşme tehlikesine karşı vatandaşların bölgeye doğru yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarına çevre köylerdeki vatandaşlar da destek veriyor.

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Van Valisi Bilmez, çığ altında kalan minibüse ulaşıldığını, 5 kişinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.

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Çığ altında kalan minibüste 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çığ altında 4 kişinin daha olduğu tahmin ediliyor.