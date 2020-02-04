Van'da minibüsün üzerine çığ düştü

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Minibüs ve iş makinesinin çığ altında kaldığı belirtiliyor.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, sevk edilen ekiplerin olay yerine ulaştığını, çığ altında kalan minibüste 10-15 kişinin olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Habertürk TV'ye konuşan Vali Bilmez, olay yerinde cep telefonlarının çekmediğini, bu nedenle minibüstekilerle irtibat kurulamadığını kaydetti. Bilmez bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu belirtti.