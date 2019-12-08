Van'da Direnmenin Estetiği etkinliği

Van Türkiye Komünist Partisi İl Binası'nda, oyuncu Cansu Fırıncı'nın katılımıyla 'Direnmenin Estetiği' başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Van Türkiye Komünist Partisi İl Binası'nda, oyuncu Cansu Fırıncı'nın katılımıyla ''Direnmenin Estetiği'' başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide; kapitalizmde sanat, sanat ve toplum ilişkisi tartışıldı. Toplumda biriken öfkenin ancak düzeni değiştirmeye yönlendiği oranda sanatın işlev kazanabileceğini ifade eden Fırıncı, söyleşiye katılanları 9 Aralık'ta sahnelenecek Taranta Babu oyununa davet etti.

14 Aralık Cumartesi 13.00'te yapılacak olan, "Kadına Şiddetle Nasıl Mücadele Edilir" başlıklı Aydınlanma Semineri'ne katılımcıların davet edilmesiyle söyleşi sonlandırıldı.