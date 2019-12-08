Van'da Direnmenin Estetiği etkinliği

Van Türkiye Komünist Partisi İl Binası'nda, oyuncu Cansu Fırıncı'nın katılımıyla ''Direnmenin Estetiği'' başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.
Söyleşide; kapitalizmde sanat, sanat ve toplum ilişkisi tartışıldı. Toplumda biriken öfkenin ancak düzeni değiştirmeye yönlendiği oranda sanatın işlev kazanabileceğini ifade eden Fırıncı, söyleşiye katılanları 9 Aralık'ta sahnelenecek Taranta Babu oyununa davet etti.
14 Aralık Cumartesi 13.00'te yapılacak olan, "Kadına Şiddetle Nasıl Mücadele Edilir" başlıklı Aydınlanma Semineri'ne katılımcıların davet edilmesiyle söyleşi sonlandırıldı.