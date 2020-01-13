Van'da bir kişi soğuktan donarak can verdi

Van'da 34 yaşındaki Mevlüt Dayan adlı yurttaş sokakta soğuktan donarak yaşamını yitirdi.

Van'da sokaktan topladığı geri dönüşüm ürünleri ile geçinmeye çalışan Mevlüt Dayan (34) ismindeki yurttaş soğuktan donarak can verdi.

Geceleri sokakta kaldığı bilinen ve cansız bedenine İpekyolu İlçesi'ndeki Vali Mithatbey minibüs durağında rastlanan Dayan'ın topladığı atıkları üşümemek için yaktığı fark edildi.

Yoksulluk içinde yaşadığı bilinen ve iş bulamayan Mevlüt Dayan, görgü tanıklarının aktardığına göre geçinmek için sokaklardan atık toplayarak yaşam mücadelesi veriyordu. Sokaktan geçenlerin tesadüfen fark ettiği Mevlüt Dayan'ın cansız bedeni akrabalarına teslim edilirken, savcılık konuyla ilgili inceleme başlattı.