Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde KYK yurdu protestosu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde üç bin kişinin kaldığı KYK yurtlarında sular iki gündür kesik. Öğrenciler seslerini duyurabilmek için bir araya gelip bu durumu protesto etti. KYK yurdu içerisine 2 zırhlı araç ve 8 polis, daha sonra 2 sivil araç ve yine 8 polis daha geldi.
Öğrencilerin teşhir amaçlı videoları çekildi.
Polis öğrencileri dağılmaları yönünde tehdit etti, gözaltı yapacağını söyledi.
Bu sırada öğrencilerle görüşen tek yetkili nöbetçi yurt memuru oldu.
2 saate yakın süren protesto süreci içerisinde hiçbir yurt müdürü öğrencilerle konuşmak için yanlarına gitmedi.