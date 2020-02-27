Usulsüz okul kapatan Özgür Boza bir de velileri şikayet etti

Usulsüz kapatılan Özgür Boza Okulları ödeme yapan velilere hâlâ paralarını vermedi. Yaşadıkları haksızlığa karşı mücadele yürüten veliler ise son haftalarda karşılaştıkları olayla yeni bir şok yaşadılar. Velilere Özgür Boza tarafından yapılan suç duyurusu haberleri gelmeye başladı.

2018-2019 Eğitim Öğretim yılından önce Enstitü Koleji adıyla kurulan, ardından isim değiştiren Özgür Boza Okulları ile ilgili sorunlar bitmiyor.

Kasım 2019’da usulsüz kapatılan Özgür Boza Okulları ödemeyi yapan velilere hâlâ paralarını vermedi. Yaşadıkları haksızlığa karşı mücadele yürüten veliler ise son haftalarda karşılaştıkları olayla yeni bir şok yaşadılar.

PATRONA DEĞİL HAKKINI ARAYANA SORUŞTURMA AÇILDI

Okulun usulsüz kapandığı kanıtlandıktan sonra, son aya kadar ödeme alıp, paraları vermeyen patron için bir yaptırım beklerken geçen haftadan itibaren velilere Özgür Boza tarafından yapılan suç duyurusu haberleri gelmeye başladı. Özgür Boza haklarını almaya çalışan velilerin sosyal medyadan tepkilerini dile getirdikleri yazıları delil göstererek kendisinin ve eski eşinin tehdit edildiğini söyleyerek savcılığa şikayette bulundu. İfade vermeye giden veliler ise Özgür Boza’nın tehdit ve karalama olarak gösterdiği sosyal medya paylaşımları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Özgür Boza’nın telefondan engellediği, iletişim için ise son çareyi sosyal medyada bulan bir veli “Telefonundaki engeli kaldır bir şey deneyeceğim.." şeklindeki espri içerikli paylaşımının şikayet dilekçesine tehdit olarak eklendiğini gördü. Bu iddialar karşısında ne tepki vereceğini şaşırdığını, "başlarına gelenin 'Yavuz Hırsız Ev Sahibini Bastırır' atasözüne eşdeğer bir durum olduğunu” söyleyen veli dün savcılıkta ifade verdi.

Bu suçlamaların verdikleri mücadeleyi engellemek için yapıldığını düşünen veliler ise mücadeleyi bırakmayacaklarını haklarını alana kadar Özgür Boza’nın ensesinde olacaklarını söylediler.

Özgür Boza velileri mücadelede izleyecekleri yolları konuşmak için Patronların Ensesindeyiz avukatı eşliğinde bugün saat 20.00'de Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Ruhi Su Salonunda bir araya geleceklerini duyurdular.

ÖZGÜR BOZA OKULLARI'NDA NELER OLMUŞTU?

Okulun açılmasından kısa bir süre sonra maaşları ödenmeyen öğretmenler, Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağına başvurarak Haziran ayında Özgür Boza Öğretmen Komitesini kurduklarını duyurmuşlardı. Okulunda herhangi bir sorun olmadığını söyleyen Özgür Boza ise tüm iddiaları yalanlamıştı.

Maltepe’de kampüs açacağını duyurup 55 veliden nakit olarak kayıt paralarını alan Özgür Boza, 15 Mayıs’ta toplantı yaparak okulu maddi imkansızlıklardan açamayacağını, verilen eğitim ücretinin ise 20 gün içinde ödeneceğini, dileyen velilerin Ataşehir kampüsünde eğitime devam edebileceklerini, öğrenci servisini ise ücretsiz olarak sağlayacağını iletmişti.

1 Kasım’da ise Ataşehir Kampüsünün maddi zorluklarını anlatan, Okul Aile Birliği’nin öncülüğünde bu zorluklardan kurtulmak adına Kasım 2019-Mayıs 2020 (8 Ay) boyunca kayıt ücretlerini ödeyen velilerden “Avans” adı altında 1500 TL yatırmaları yönünde bir mail velilere gönderilmiştir.

Velilerden paraların toplanmasının ardından Kasım ara tatilinin bitmesine 3 gün kala, 20 Kasım’da okul yönetimi velilere bir mail atarak eğitime son verildiğini duyurdu.

Yaptıkları ödemeleri almak için Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'na başvuran veliler Özgür Boza Veli Komitesi'ni kurdu. Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın çağrısı ile veliler İlçe Milli Eğitime usulsüz kapatma hakkında dilekçe verdiler.

Ardından veliler seslerini duyurmak için okul önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Velilerin verdiği mücadele sonucunda, Şubat ayında Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen bilgilendirmede okulun usulsüz kapatılmasına uygun olarak gerekli işlemlerin yapılacağı yazıyordu.