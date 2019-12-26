Uşak'ta 28 çocuğa yönelik cinsel istismar davasında karar çıktı

Uşak'ta bakanlığa bağlı Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda 28 çocuğa yönelik cinsel istismar, yaralama, eziyet suçlarından 16 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Uşak’ta bakanlığa bağlı çocuk yuvası ve kız yetiştirme yurdunda 2014 öncesinde toplam 28 çocuğa yönelik "cinsel istismar, yaralama, eziyet, hakaret ve kötü muamele" suçlarından yargılanan 16 sanıkla ilgili karar çıktı.

Uşak 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, mahkeme 2014 yılı ve öncesinde yaşları 7 ila 16 arasında değişen 28 kız ve erkek çocuğuna "cinsel istismar, taciz, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakarette bulundukları" suçlamasıyla yargılanan sanıklar hakkında karar verdi.

Mahkeme yurt yönetim memuru V.Ş.’ye cinsel istismar ve cinsel taciz suçlarından 12 yıl, hizmetli S.T.’ye ise 13 çocuğa eziyet ve kasten yaralama suçlarından toplam 43 yıl 9 ay hapis cezası verdi. "Suçu bildirmeme" ve "yaralama" suçlarından yargılanan 12 sanık ise adli para cezası ve hapis cezalarına çaptırıldı.

UŞAK BAROSU AVUKATLARI KARARI YÜKSEK MAHKEMEYE TAŞIYACAK

Çocukların vekillerinden Uşak Barosu avukatları Ezgi Sağcan ve Volkan Berber yaptıkları ortak açıklamada kararı yüksek mahkemeye taşıyacaklarını duyurdu. Yapılan açıklamada "Bizim kanaatimiz dosyada nitelikli cinsel istismar ve işkence suçlarının oluştuğu yönündedir. Bu suçlar bakımından da görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi olduğundan mevcut mahkemenin görevsizlik kararı vermesi gerekmektedir. Aynı zamanda katılan kurum vekilinin de dikkat çektiği üzere kişilerin sosyal hizmet çalışanı olması cezalarında yarı oranında artırım sebebidir. Ancak bu husus da mahkemece gözetilmemiştir. Dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağız" denildi.