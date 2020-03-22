Ünlülerin 'koronavirüse karşı etkili' dolandırıcı ürün tanıtımına soruşturma

Ünlülerin 'koronavirüse karşı etkili' dolandırıcı ürün tanıtımına savcılık soruşturma açtı.

Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seray Sever, Seren Serengil, Ebru Akel, Perihan Savaş, Ebru Akel gibi isimlerin bulunduğu ünlüler, Instagram hesaplarından No Attack isimli bir gıda takviyesinin reklamını yapmışlardı. Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan herhangi bir izin ve onayın olmadığı gıda takviyesini, korona da dahil tüm virüs türlerine karşı bağışıklık sağlıyor şeklinde yapılan reklamlar sonucunda Şeyma Subaşı ve Seda Sayan’a soruşturma başlatıldığı iddia ediliyor.

Aralarında Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seray Sever, Seren Serengil, Ebru Akel, Perihan Savaş, Ebru Akel gibi isimlerin bulunduğu ünlüler, Instagram hesaplarından No Attack isimli bir gıda takviyesinin reklamını yapmışlardı. Söz konusu gıda takviyesinin ‘’korona da dahil tüm grip türlerine karşı koruduğu’’ şeklinde tanıtılması üzerine, yapılan araştırmalar sonucunda gıda takviyesinin virüslere karşı koruduğu bir yana, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan herhangi bir onayı ya da kaydı bile bulunmadığı görülmüştü.

Tekno safarinin haberine göre, korona da dahil tüm virüs türlerine karşı koruma sağladığı belirtilerek reklamı yapılan ürün hakkında Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Koronavirüsün tüm dünyayı etkilediği bu hassas dönemde takipçi sayılarının milyonlara ulaştığı ünlü isimlerin ‘’kullandıkları ve kesinlikle önerdikleri’’ Dünya ve ülke olarak zor süreçlerden geçtiğimiz bu dönemde birçok insanı etkileyebilme gücüne sahip olan ünlülerin nasıl bilinçsizce reklam yaptıkları herkesi şok etmişti. No Attack isimli gıda takviyesinin web sitesinde yer alan; tüketiciyi tamamen yanlış ve yanıltıcı söylemlerle reklamı yapılan ürün, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan herhangi bir ruhsatı ve kaydı olmamasına rağmen, güvenilir olduğu belirtilerek Şeyma Subaşı, Seda Sayan gibi birçok ünlü isim tarafından tanıtılmıştı.

Ortaya çıkan gerçeklerin ardından sosyal medyada gündem yaratan konu için Erol Köse, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşüldüğünü ve Bakanlığın olaya el koyduğu bilgisini paylaştı. Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan herhangi bir izin ve onayın olmadığı gıda takviyesini, korona da dahil tüm virüs türlerine karşı bağışıklık sağlıyor şeklinde yapılan reklamlar sonucunda Şeyma Subaşı ve Seda Sayan’a soruşturma başlatıldığı iddia ediliyor.