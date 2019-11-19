Üniversiteli Güleda Cankel’in katili tutuklandı

Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından öldürülen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Güleda Cankel toprağa verildi. Katil zanlısı Zafer P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Güleda Cankel dün öğle saatlerinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

19 yaşındaki Cankel’in cenazesi bugün memleketi Muğla’nın Menteşe ilçesinde toprağa verildi.

Olayın ardından kaçan Zafer P. ise polis tarafından yakalandı. Zafer P. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Emniyet'te verdiği ifadeye göre Zafer P. 17 Kasım Pazar günü saat 18.00'den cinayeti işlediği 18 Kasım saat 11.00'e dek aralıklarla Güleda Cankel'e şiddet uyguladı. Cankel üç kez kaçma girişiminde bulundu ancak başarılı olamadı.

Cinayetten bir gün önce çevredekilerin ihbarı üzerine polisin olay yerine geldiği ve Cankel'in hastaneye götürüldüğünü, kendisinin de karakolda ifade verdikten sonra serbest bırakıldığını söyledi. P., Cankel'in karakolda kendisinden şikayetçi olmadığını iddia etti. Zafer P. daha sonra yeniden Cankel'in evine gittiğini ve cinayeti ertesi gün işlediğini, önce Cankel'i boğazını sıkarak boğmaya çalıştığını daha sonra bıçakladığını anlattı.

Zafer P.’nin cinayetin ardından sosyal medya hesabından da “Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Bitti 13:47” paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

