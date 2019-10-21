Üniversitede 'Bilim Günleri': İlk oturuma gericilik damga vurdu

Marmara Üniversitesi'nde bugün başlayan 'Bilim ve Kültür Günleri' kapsamında ilk oturumda Fethullah Gülen'in kitabıyla aynı adı taşıyan 'Yaratılış Gerçeği ve Evrim' konulu sunum yer aldı. Evrim karşıtı sunuma tepki gösteren öğrenciler soru sormalarına izin verilmemesi üzerine salonu terk ettiler.

Marmara Üniversitesi'nde bugün başlayan 13. Bilim ve Kültür Günleri'nin ilk gününün odağında evrim karşıtı konferans vardı.

Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen Bilim ve Kültür Günleri'nin sekizincisi bugün başladı. 25 Ekim'e dek sürecek konferansların bugünkü ilk oturumunda "Yaratılış Gerçeği ve Evrim" konulu sunum, bilim dışılığıyla dikkat çekti.

Sunumun adının Fethullah Gülen'in bir kitabıyla aynı adı taşıyor olması içeriğe dair ipuçları barındırıyordu.

'HERKESİN KENDİSİNE GÖRE DOĞRULARI OLDUĞU İÇİN'

Kürsüye gelen Prof. Dr. Ahmet Zehir "Herkesin kendisine göre doğruları olduğu için 5000 yıldır kimse bu konuya cevap veremedi" diyerek sunuma başladı. Devamında Sovyet bilim insanı Oporin'i hedef alarak teorisinin kurgudan ibaret olduğunu ve bir cami imamının sözlerinin bir paleontologun sözlerinden daha değerli olduğunu öne sürdü.

Zehir'e tepki gösteren öğrenciler soru sormalarına dahi izin verilmemesi üzerine salonu terk ettiler.