Ulaştırma Bakanı Turhan’dan İmamoğlu’na ihale yanıtı

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarının bazı bölümlerinin kiralanmasıyla ilgili ihaleye dair yaptığı açıklamalara yazılı yanıt verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarının kullanılmayan bölümlerinin kiralanmasına ilişkin ihaleyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinin ihaleden elenmesinin hukuka uygun olduğunu savundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medyadan yaptığı açıklamaları üzülerek takip ettiğini söyleyen Turhan “Sayın Başkan, TCDD’nin yaptığı ihaleyle ilgili olarak hukuki yollara başvurmuştur. Elbette biz de hukuk çerçevesinde cevabımızı vereceğiz” dedi.



İBB'NİN KATILMASI 'ETİK DEĞİL' İDDİASI

İhalenin baştan sona, TCDD’nin kiralama yönetmeliğine uygun yapıldığını ileri süren Turhan “Buna karşın, Sayın Belediye Başkanı, ihale yapılmadan önce ‘Ne pahasına olursa olsun bu ihaleyi alacağım’ diyerek ihalenin rekabet ilkesini sekteye uğratmıştır” dedi.

İBB iştiraklerinin ihaleye girmesinin etik olmadığını savunan Turhan, belediye şirketlerinin ihaleden elenme sebebinin İmamoğlu’nun bahsettiği hususlarla ilgili olmadığını ileri sürdü ve “Belediye’nin söz konusu firmaları, istenilen şartları gerek tek tek gerekse ortak girişim olarak yerine getirememiştir. Ayrıca açık açık şartnamede ‘müştereken ve müteselsilen’ ifadesinin belirtilmesine rağmen teklif mektubu ekinde bu ifadeye yer verilmemiş ve değiştirilmiştir” dedi.



İhale Komisyonu'nun, yaptığı inceleme sonucunda İBB'nin şirketlerinin oluşturduğu ortak girişimi ihale dışı bıraktığını kaydeden Turhan "Kaldı ki ihaleye Belediye’nin ortak girişimi daha düşük teklif vermiştir. Şimdi buradan herkese soruyorum; ihale şartlarını sağlayamayan ve daha düşük teklif verenin kazanması mı doğrudur, yoksa ihale şartlarını sağlayıp daha yüksek teklif verenin mi kazanması mı?" dedi.

'ZORBALIK' SUÇLAMASI

Bakan Turhan "ihale konusunun özel ilgi alanı olduğunu bildiğimiz Sayın İmamoğlu'na açıkça soruyorum" diyerek "Şartnamede istenilen evrakları bile hazırlamaktan aciz olan İBB yönetiminin ihaleyi almaya çalışması normal bir durum mudur? Bugüne kadar ki ticari ilişkilerinde de hep bu yöntemi mi izlemiştir?" dedi.

Turhan "‘Yeterliliğe sahip olmadan ihaleye girerim, daha az teklif veririm; ihaleyi de bana vermek zorundasınız" demek zorbalık değil midir?" dediği açıklamada şunları kaydetti:

"TCDD, 350 bin TL kira vermeyi teklif eden şirket yerine, 100 bin TL teklif eden ortak girişime bu ihaleyi verse, hukuki ve meşru davranmış olur mu? TCDD, tersi davranış gösterseydi, kamu zararı yaşanmış olmayacak mıydı? Kamudan bu tip gayrı meşru taleplerde bulunmak, kendilerinin benimsediği ve alışkanlık haline getirdiği bir yöntem midir?

Şartname ve teklif edilen rakamlar ortada ve her şey şeffaf iken, kopartılan bu yaygara, ihale makamına sallanan parmaklar, ihaleye fesat karıştırmak değilse nedir?

İBB’nin elinde, bu alanların binlerce katı büyüklüğünde yerler var iken, ihaleye konu alanlarda toplum yararına, modern bir kültür-sanat alanı kurulacak olması, Sayın İmamoğlu'nu neden rahatsız etmektedir?

Bu ihaleyi yapan TCDD; neyi, nasıl, niçin ve ne kadar süreyle yapması gerektiğini tabi olduğu mevzuat usullerine uygun yapmıştır.

Sayın Belediye Başkanı’nın ülkemizin saygın kuruluşlarından TCDD’nin itibarını zedelemeye kalkmasındaki maksadı nedir?"

'TCDD BELEDİYEYE TAHSİSİNİ UYGUN GÖRMEDİ'

Turhan İBB Başkanının ihalenin iptal edilerek ihale konusu alanların Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesini istediğini, benzer bir talebin İBB'nin önceki dönem yönetiminden de geldiğini ancak TCDD'nin bu talebi uygun görmediğini söyledi.



Turhan açıklamasının devamında "bugün milli birlik ve beraberlik günüdür" diyerek İmamoğlu'nu İstanbul halkını "galeyana getirmek" ve "gündem saptırmakla" suçladı.

Turhan "Belediye başkanı olmak, hiç kimseye hukuku çiğneme hürriyeti vermez. Belediyeler veya belediye başkanları da hukukun üzerinde değildir. Gerçi Sayın İmamoğlu, görevden alınan belediye başkanlarını ziyaret etmekle, ne kadar hukuk ve hukuk düzeni yanlısı olduğunu ortaya koymuştur. Hukuk ölçülerinin dışına çıkmak, bir belediye başkanı için aynı zamanda oyunu aldığı vatandaşları aldatmak anlamı da taşımaktadır. Buna kimsenin hakkı yoktur, olamaz da" dedi.



Ulaştırma Bakanı Turhan, İmamoğlu'nun seçim öncesinde metro ve ulaşımla ilgili verdiği sözleri unutturmaya çalıştığını savunduğu açıklamasında "yeni projelere başlamak bir yana, önceki belediye yönetimi döneminde yürütülen çalışmaların durdurulmuş olması hususunda da siz kıymetli İstanbul halkının bilgi sahibi olmaya hakkı vardır diye düşünüyorum" dedi.



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