Türkiye sağlığı korumaya değil, ilaca para harcıyor, tekeller kazanıyor

Türkiye'de hastalık ve ölüm yükünü önlenebilir hastalıklar oluşturuyor. İlaç sağlık için önemli bir ürün ancak korucu sağlık hizmetleri ve yaşam tarzı göz ardı ediliyor. İlaç piyasasında ve tüketiminde büyük artış 2018'de %26,1 büyüme ile kayıltara geçti.

İlaç sağlık için önemli bir ürün. Ancak koruyucu sağlık hizmetleriyle, yaşam tarzını sağlıklı yönde değiştirmekle ilaç ve tüm tedavi harcamalarına sınır getirmek de mümkün, üstelik böylesi daha insani.

İLAÇ PİYASASINDA VE TÜKETİMİNDE BÜYÜK ARTIŞ

TÜİK’in yayımladığı Sağlık Harcamaları İstatistikleri Bültenlerine göre 2002’de ilaç ve tıbbi malzemeler için yapılan harcamaların toplamı 7,1 milyar TL iken, 5,8 katlık artışla 2018’de 41,4 milyar TL’ye yükseldi.

Yalnızca ilaç pazarının 2018’deki değeri 30,9 milyar TL, tüketilen ilaç miktarı da 2,3 milyar kutu olarak gerçekleşti. 2010 ile 2018 arasında ilaç pazarı 2,3 kat artış gösterirken, tüketilen kutu miktarındaki artış 1,6 kat oldu.

İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikanın bildirdiğine göre, 2018’de sektör %26,1 oranında büyürken, buna en fazla derecede katkı koyan faktör %14,9 ile fiyat artışı oldu. Yeni ürünlerin büyümedeki payı ise %2,0’de kaldı.

İLAÇ PİYASASINDA ASLAN PAYINI ONKOLOJİ İLAÇLARI ALIYOR

En çok harcama yapılan ilaç grubu artık onkoloji alanında kullanılanlar, onları antibiyotikler izliyor. Hipertansiyonun uyardığı kardiyovasküler sistem hastalıkları ise üçüncü.

TÜRKİYE'DE HASTALIK VE ÖLÜM YÜKÜNÜ ÖNLENEBİLİR HASTALIKLAR OLUŞTURUYOR

Ülkemizde erken ölüm nedeniyle en fazla yaşam yılı kaybına yol açan hastalıklar içinde iskemik kalp hastalığı birinci, akciğer-bronş kanserleri üçüncü, inme dördüncü, kronik obtrüktif akciğer hastalıkları altıncı, kronik böbrek hastalığı sekizinci, diyabet dokuzuncu sırada geliyor.

Bu sıralama sağlıklı yaşam yılı kaybına neden olan hastalıklar için de hemen hemen aynen geçerli.

En çok yaşam yılı kaybına neden olan adı geçen bu hastalıkların tamamı önlenebilir nitelikte. Zira bunlara sigara, hareketsizlik, kötü beslenme gibi sorunlar yol açıyor. Bir kez diyabet-obezite sarmalı ortaya çıktığında böbrek yetmezliği, kalp hastalıkları, inme başa bela oluyor. Sigara zaten doğrudan akciğer kanserine neden oluyor.

KANSER VE KRONİK HASTALIKLARDAN KORUNACAK TOPLIM TEMELLİ PROGRAMLAR YOK

Buna karşılık Sağlık Bakanlığı bu nedenleri ortadan kaldırmaya, ilgili hastalıkları kontrol altına almaya yönelik koruyucu programları, mümkünken, uygulamaya koymuyor.

Örneğin hipertansiyon sıklığı 20 yaş üzerinde %20, 50 yaş üzerinde %50 iken; hipertansiyonluların %80’i bu sağlık sorunlarının farkında değil ve farkında olanların da ancak yarısı düzenli tedavi alıyor.

Türkiye’de en çok görülen kanser türü olan meme kanserinin erken tanısında en önemli yol kendi kendine meme muayenesi iken kadınların %61’i bunu hiç yapmıyor.

Toplumun hala %27’si düzenli sigara içiyor. 2012’den 2016’ya gençlerde sigara içme oranı %14’den %18’e, genç kadınlarda %5’den %8’e yükselmiş bulunuyor. 2004’den 2018’e kadar; iç piyasaya sigara satış miktarının 109 milyar adetten, 119 milyar adede; sarmalık kıyılmış tütün satışının da 34 tondan, 361 tona çıktığı bildiriliyor.

2008’de %15 olan obezite oranı 2018’de 20’ye; fazla kiloluluk oranı da aynı dönemde %32’den %34’e çıkıyor.

HALK SAĞLIĞI BOZULSUN Kİ, TEKELLER PARA KAZANSIN

Bu tablo çok açık bir şeyi gösterir: Sağlığını korumayan Türkiye, daha ucuz ve insani olanı yapmak, yani nedenleri ortadan kaldırmak yerine; tedaviye, ilaca yöneliyor.

Hükümet ve Sağlık Bakanlığı ise neredeyse seyrediyor.

Sonuçta kazanan ilaç, tıbbi teknoloji, sigara, gıda tekelleri oluyor.

Kaynaklar

https://www.tarimorman.gov.tr/TADB/Menu/22/Tutun-Ve-Tutun-Mamulleri-Daire-Baskanligi

İEİS (2019) Türkiye İlaç Sektörü 2018 Raporu, file:///C:/Users/%C4%B0lker/Downloads/Turkiye_Ilac_Sektoru_2018_Raporu%20(2).pdf

KPMG (2019) İlaç Sektörel Bakış Raporu, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/tr/pdf/2019/04/sektorel-bakis-2019-ilac.pdf

Sağlık Bakanlığı (2011) Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2010, Ankara. https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/5102,saglikistatistikleriyilligi2010pdf.pdf?0

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TÜİK Haber Bülteni (12 Kasım 2019) Sağlık Harcamaları İstatistikleri 2018. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30624