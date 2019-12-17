Türkiye cinsiyet eşitliğinde 153 ülke arasında 130'uncu

Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi açıklandı.
BBC Türkçe'nin haberine göre, endekste Türkiye; kadınların ekonomiye katılımı ve fırsat eşitliği kategorisinde 136'ncı, işgücüne katılımda 135'inci, eşit işe eşit ücrette 106'ncı, eğitim olanaklarına erişimde 13'üncü, sağlıkta 64'üncü ve siyasi yaşamda temsilde 109'ıncı sırada yer aldı.
Endeks; kadınların ekonomiye katılımı, fırsat eşitliği, eğitim olanakları, sağlık ve kadınların siyasal açıdan güçlendirilmesi gibi kriterlere göre hazırlanıyor.
Bölgesel sıralamada ise Türkiye; Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki 19 ülke arasında İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Tunus'un ardından 5'inci sırada yer aldı.
İzlanda cinsiyet eşitsizliğinin en az görüldüğü ülke olarak bu yıl da birinci sırada yer alırken, listeye göre cinsiyet eşitsizliğinin en fazla olduğu 10 ülke ise şöyle sıralandı:
144. Umman
145. Lübnan
146. Suudi Arabistan
147. Çad
148. İran
149. Demokratik Kongo Cumhuriyeti
150. Suriye
151. Pakistan
152. Irak
153. Yemen