TÜİK: İstanbul'un araç sayısı 21 ilin nüfusu kadar

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2019 yılı Aralık ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre, İstanbul’da trafiğe kayıtlı 4 milyon 190 bini aşkın araç bulunuyor.

TÜİK, Aralık ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 23 milyon 170 bin 769 adet olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde İstanbul’da ise trafiğe kayıtlı 4 milyon 190 bin 910 adet araç bulunduğu verilere yansıdı.

Son nüfus rakamları baz alınarak yapılan hesaplamalara göre Türkiye’deki 21 ilin toplam nüfusunun İstanbul’daki araç sayısına denk geldiği saptandı.

Buna göre İstanbul'daki araç sayısı 4 milyon 457 bin 91 olarak hesaplanan şu illerin toplam nüfusuna denk geliyor:

Bayburt (82 bin 274), Tunceli (88 bin 198), Ardahan (98 bin 907), Kilis (142 bin 541), Gümüşhane (162 bin 748), Artvin (174 bin 10), Iğdır (197 bin 456), Bartın (198 bin 999), Çankırı (216 bin 362), Sinop (219 bin 733), Bilecik (223 bin 448), Erzincan (236 bin 34), Kırşehir (241 bin 868), Karabük (248 bin 14), Yalova (262 bin 234), Burdur (269 bin 926), Bingöl (281 bin 201), Hakkari (286 bin 470), Kırıkkale (286 bin 602), Kars (288 bin 878).