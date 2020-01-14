TTB'den Sağlık Bakanlığı'na 'Dormofol' çağrısı

Türk Tabipleri Birliği, Dormofol adlı anestezi ilacına ilişkin ciddi yan etki bildirimleri ve geri çekme açıklamalarının kamuoyunda kaygı ve korku yarattığını belirterek, Sağlık Bakanlığı ve TÜFAM'ı göreve çağırdı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Isparta'da bir kişinin ölümüne neden olduğu belirtilen Dormofol adlı ilaçla ilgili kamuoyunda yaşanan kaygı ve korkulara dikkat çekerek Sağlık Bakanlığı'nı ve TÜFAM'ı göreve çağırdı.

TTB Merkez Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada "9 Ocak 2019 günü Isparta Şehir Hastanesi’nde “Propofol” etken maddeli “Dormofol” jenerik isimli ilaç nedeniyle bir hastanın hayatını kaybettiği, bir diğer hastanın yoğun bakımda, altı hastanın da gözlem altında tutulduğu haberi kamuoyuna yansıdı" denildi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) İlaç Denetim Daire Başkanlığı'nın 18 Aralık 2019 tarihinde 'Dormofol %2 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon' adlı ürünün bir partisinin kullanımının durdurulduğunu açıkladığını ve kurumun açıklamasında, ilaçla ilgili bildirimler nedeniyle gerekli inceleme ve analiz süreci başlatıldığının belirtildiğini hatırlatan açıklamada şöyle denildi:

"09.01.2020 tarihinde ise TİTCK, Sağlık Müdürlüklerine gönderdiği “Çok Acele” ibareli yazısıyla 'Dormofol %1 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon İçeren Ampul' ve 'Dormofol %2 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon İçeren Ampul' ürünlerinin üç partisine de geri çekme işlemi uygulandığını duyurdu.

'AYNI ETKEN MADDELİ İLAÇLARIN YURTDIŞINDAN GELİŞİ KISITLI'

'Propofol' etken maddeli ilaçlar sadece endoskopi/kolonoskopi için değil anestezide yaygın olarak kullanılan ilaçlardır. Vem İlaç San. ve Tic. A.Ş.’nin ruhsatına sahip olduğu Dormofol ile ilgili olarak ciddi yan etki bildirimleri ve TİTCK’nın geri çekme açıklamaları kamuoyunda önemli endişe ve korkuya yol açmıştır. Diğer yandan ruhsatı bulunan yerli ilaç 'Dormofol' nedeni ile aynı etken maddeye sahip ilaçların yurt dışından gelişi kısıtlıdır. Bu kısıtlılıklar ve endişenin giderilmesine dair Sağlık Bakanlığı’ndan herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

İlaçların güvenli bir şekilde kullanımlarının sağlanması için yan etkileri ve reaksiyonları sistematik bir şekilde izlemek, bunlarla ilgili bilgi toplamak, değerlendirmek, ilaçların yol açabileceği zararı en az düzeye indirilebilmek için gerekli tedbirlerin alınması sağlamakla görevli olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Farmakovijilans Merkezi'nin (TÜFAM) en hızlı biçimde Dormofol ile ilgili veriyi değerlendirmesini bekliyoruz. Bu merkezin taraflar arasında iletişim kurmak gibi bir görevi de bulunmaktadır. Sağlık ortamında yaşanan bu sıkıntı, kaygı ve korkuları gidermek adına Sağlık Bakanlığı ve TÜFAM’ı göreve davet ediyoruz."

