TTB: Avuç içi izi uygulaması durdurulsun, kimlik kartları kullanılsın

Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını tehlikesinden kaçınmak için alınan önlemler kapsamında hastaların avuç içi izlerinin alınması uygulamasına da son verilmesini istedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, koronavirüs salgın tehlikesinden kaçınmak amacıyla çeşitli önlemlerin alındığı bugünlerde, hastaların kimliklerinin kontrolü amacıyla avuç içi izlerinin alınmasının durdurulması ve kimlik kartlarının kullanılmasının yararlı olacağı görüşünü Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirdi.

TTB Merkez Konseyi, benzer şekilde, parmak izi alınarak kimlik tespiti yapılan hapishane gibi yerlerde de uygulamanın durdurulmasının değerlendirilmesini Sağlık Bakanlığı Korona Danışma Kurulu’ndan talep etti.

'BULAŞMA VE YAYILMADA ÖNEMLİ BİR ETKEN OLABİLİR'

Gönderilen yazıda "Kişilerin ardışık olarak avuç veya parmaklarını belirli bir cihaza okutmaları şeklindeki bu uygulama; her bir hastanın diğerlerinin elinin dokunduğu yere dokunmasını zorunlu kılmaktadır. Covid-19'un bulaşma yollarından birinin tensel temas olduğu düşünüldüğünde sözkonusu uygulamanın virüsün bulaşma ve yayılmasında önemli bir etken olma tehlikesi barındırdığı anlaşılmaktadır" denildi.

TTB en azından önümüzdeki birkaç ay için kimlik saptanmasında biyometrik araçların kullanılmasından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

