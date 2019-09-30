TKP’nin Sesi: Deprem tüm toplum kesimlerini aynı şekilde etkilemiyor

Türkiye Komünist Partisi bugün yayımladığı sesli bültende, ülkemiz açısından kaçınılmaz bir gerçeklik olan depremin toplumun tüm kesimlerini aynı şekilde etkilemeyeceğinden bahsedilirken, örgütlü bir halkı 'doğal afet'lerin de yenemeyeceğinin altı çiziliyor.

soL - Haber Merkezi