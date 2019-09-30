TKP’nin Sesi: Deprem tüm toplum kesimlerini aynı şekilde etkilemiyor

Geçtiğimiz hafta İstanbul merkezli yaşanan orta şiddetli depremin yankıları sürerken, halkımızın tedirginliği her geçen gün artıyor. TKP’nin Sesi’nde bugün, ülkemiz açısından kaçınılmaz bir gerçeklik olan depremin toplumun tüm kesimlerini aynı şekilde etkilemeyeceğinden bahsedilirken, örgütlü bir halkı “doğal afet”lerin de yenemeyeceğinin altı çiziliyor.
30 Eylül 2019 linkleri:
SoundCloud: https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-30-eylul-2019-pazartesi
Spotify Podcast: https://open.spotify.com/episode/48tdEioob22dEl9G3WUKe7
Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr