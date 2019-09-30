TKP’nin Sesi: Deprem tüm toplum kesimlerini aynı şekilde etkilemiyor

Türkiye Komünist Partisi bugün yayımladığı sesli bültende, ülkemiz açısından kaçınılmaz bir gerçeklik olan depremin toplumun tüm kesimlerini aynı şekilde etkilemeyeceğinden bahsedilirken, örgütlü bir halkı 'doğal afet'lerin de yenemeyeceğinin altı çiziliyor.
soL - Haber Merkezi
Pazartesi, 30 Eylül 2019 10:31

Geçtiğimiz hafta İstanbul merkezli yaşanan orta şiddetli depremin yankıları sürerken, halkımızın tedirginliği her geçen gün artıyor. TKP’nin Sesi’nde bugün, ülkemiz açısından kaçınılmaz bir gerçeklik olan depremin toplumun tüm kesimlerini aynı şekilde etkilemeyeceğinden bahsedilirken, örgütlü bir halkı “doğal afet”lerin de yenemeyeceğinin altı çiziliyor.

30 Eylül 2019 linkleri:

SoundCloud: https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-30-eylul-2019-pazartesi

Spotify Podcast: https://open.spotify.com/episode/48tdEioob22dEl9G3WUKe7

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=faSkY4659zE
 