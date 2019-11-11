TKP'den imam hatip dayatmasına direnen mahalleliye destek

TKP Çanakkale İl Örgütü, Esenler halkının imam hatip okulunun kapatılması, laik, bilimsel eğitim için mücadele edilmesi talebini desteklediğini açıkladı ve tüm Çanakkalelilere dayanışmayı büyütme çağrısında bulundu.

Çanakkale’de bir süredir yaşanan skandal, imam hatip dayatmasının boyutlarını ortaya koyuyor.

Esenler Mahallesi’nde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kampüsünde yer alan bir binanın İmam Hatip Ortaokulu’na dönüştürülmesinin ardından okula kayıt yapan öğrenci sayısı yalnızca 13, okula devam eden öğrenci sayısı ise yalnızca 7'de kaldı. Öte yandan mahallenin ortaokul ihtiyacı ise sürüyor.

Esenler Mahallesi halkı bir süredir imam hatip dayatmasına karşı mücadele veriyor. TKP Çanakkale İl Örgütü mahalle halkının mücadelesine destek verdiğini açıkladı ve tüm Çanakkalelilere dayanışmayı büyütme ve örgütlenme çağrısı yaptı.

TKP Çanakkale İl Örgütü'nden yapılan açıklamada “AKP iktidarına damga vuran eğitimde dinselleşme, yurttaşların payına ya çocuklarına nitelikli bir eğitim alma umuduyla özel okullara müşteri olmak ya da imam hatip dayatmasına boyun eğmek düşmektedir. Halkı kabul edilemez bu iki seçenek arasına sıkıştıran çaresizliğin tek çözümü tüm imam hatip liselerinin kapatılıp eşit, parasız, bilimsel eğitim veren okullara dönüştürülmesidir. Esenler halkının imza kampanyasında dile getirdiği imam hatip okulunun kapatılması, laik, bilimsel eğitim için mücadele edilmesi talebini destekliyoruz” denildi.

TKP Çanakkale İl Örgütü’nden yapılan açıklama şöyle:

“Basına ve Kamuoyuna

İmam Hatip dayatmasına karşı mücadeleye çağırıyoruz!

Çanakkale yeni bir skandalla çalkalanıyor. Esenler Mahallesi'nde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kampüsünde yer alan bir bina İmam Hatip Ortaokulu'na dönüştürüldü. Dönüşen okula ise yalnızca 13 öğrenci kayıt yaptırdı. Kayıt yaptıranların 7'si okula devam ediyor. 2014 yılında Merkez Ortaokulu’nun İmam Hatip Ortaokulu'na dönüştürülmesine gösterilen direnç, bugün 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Esenler Mahallesi’nde açılan İmam Hatip Ortaokulu dayatmasına karşı velilerin mücadelesiyle, direnciyle birleşti.

Tüm teşvik ve yönlendirmelere rağmen yıllardır boş kalan imam hatip liselerini doldurmak amacıyla iktidar tarafından liselere giriş sınavı dizayn edilmişti. Bu uygulamaya rağmen imam hatip liseleri kontenjanlarının yarısının boş kaldığı bilinmekle birlikte, AKP’nin imam hatip dayatmasının da bir kez daha halkımız tarafından reddedildiği görüldü.

AKP’nin eğitim sistemini dinselleştirme ve imam hatipleştirme dayatması, patronları da memnun ediyor. Özel okullar, imam hatip dayatmasından kaçmak isteyen yurttaşlar için yegane seçenek olmuş durumda. İmam hatiplerin sayısı arttıkça, eğitim niteliksizleştirildikçe, eğitim ticarileşmeye devam edecek, eğitim pazarı gittikçe genişleyecektir. Tüm Türkiye’de açılan özel okulların sayısı, devlet okullarının sayısını geçmiş; Çanakkale’de de yaklaşmış durumdadır.

Gerici imam hatipleşme dayatmasını reddeden yurttaşlar, borçlanarak çocuklarını özel okullara göndermek zorunda kalırken, bu yükün altına giremeyecek milyonlarca yoksul emekçi çocuğu çocuk işçi olarak çalışmak zorunda bırakılacaktır.

AKP, iktidarı boyunca allanıp pullanarak pazarlanan eğitim ve sınav sistemi reformlarının, “çocuklarımız için sınav stresi sona erecek, herkes mahallesindeki okullara gidecek, yol çilesi çekmeyecek, veliler de büyük bir mali yükten kurtulmuş olacak” vaatleriyle anlatıldı. Ancak görüldü ki her türlü teşvike rağmen Çanakkale halkı da imam hatip dayatmasını reddederek, bu okullara kayıt yaptırmıyor.

AKP iktidarına damga vuran eğitimde dinselleşme, yurttaşların payına ya çocuklarına nitelikli bir eğitim alma umuduyla özel okullara müşteri olmak ya da imam hatip dayatmasına boyun eğmek düşmektedir.

Halkı kabul edilemez bu iki seçenek arasına sıkıştıran çaresizliğin tek çözümü tüm imam hatip liselerinin kapatılıp eşit, parasız, bilimsel eğitim veren okullara dönüştürülmesidir.

Esenler halkının imza kampanyasında dile getirdiği imam hatip okulunun kapatılması, laik, bilimsel eğitim için mücadele edilmesi talebini destekliyoruz. Çocuklarımızı karanlığa teslim etmemek için, Çanakkale halkını gerici eğitime karşı eşit, parasız, bilimsel, laik, eğitim alma hakkı için dayanışmayı büyütmeye; bu talebin tek siyasi temsilcisi olan TKP’de örgütlenmeye çağırıyoruz.

Eşit, parasız, bilimsel eğitim tüm yurttaşların hakkı, sosyalizmin insanlık tarihindeki önemli bir kazanımıdır.

TKP Çanakkale İl Örgütü”

