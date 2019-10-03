TKP: Meclis ne iş yapıyor bilen var mı?

Yasama yılı dün itibariyle başladı ve yeni hükümet sistemiyle birlikte işlevsiz hale gelmiş Meclis de ilk oturumunu gerçekleştirdi. Türkiye Komünist Partisi'nin günlük sesli bülteni TKP’nin Sesi’nde bugün gündemde Meclis var.

Türkiye Komünist Partisi'nin günlük sesli bülteni TKP’nin Sesi’nde bugün gündemde Meclis var.

"Sahi biz seçimlerde kimleri ve nasıl seçiyoruz, seçtiklerimizin yetki ve sorumlulukları ne oluyor, işin içinden çıkabileniniz var mı?" sorusu üzerinden değerlendirmede kıdem tazminatı ve benzeri başlıklarda patronları büyük dertlerden kurtarmak için gerçekleştirilecek yasama çalışmalarını gündemine alan ve adeta bir patron örgütü gibi hareket eden Meclis'in düzenin meşruiyetini sağlamada kritik işlevi olduğu öne sürülüyor.

3 Ekim 2019 linkleri:

SoundCloud: https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-3-ekim-2019-persembe

Spotify Podcast: https://open.spotify.com/episode/152lO0CiXhpWzamS721KSj

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=06FKnxX6idM