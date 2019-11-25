TKP Isparta İl Örgütü bürosu açıldı

Türkiye Komünist Partisi Isparta İl Örgütü bürosu dün yoğun ilgiyle açıldı.

Türkiye Komünist Partisi Isparta İl Örgütü bürosu dün açıldı. Açılış etkinliğine TKP Merkez Komite üyesi Senem Doruk ve Prof. Dr. Hasan Erol Eroğlu konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Hasan Erol Eroğlu konuşmasında mücadeleyi beraber büyütmeye çağırdı ve komünistlerin gücünü ortak hareket etmekten aldığını söyledi.

Nâzım Hikmet’in şiirleriyle devam eden etkinlikte TKP Merkez Komite üyesi Senem Doruk, artık düzen siyasetinin insanlar için bir seçenek olmaktan çıktığını, TKP’nin ülkenin dört bir yanında Semt Evleri, İşçi Lokalleri, parti bürolarıyla halkın seçeneğini güçlendirip sosyalist iktidar mücadelesini sürdürdüğünü dile getirdi.

Yoğun ilgi gören açılış etkinliği örgütlenme çağrısı ile son buldu.