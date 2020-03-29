Tıklım tıkış belediye otobüsü görüntüleri tepki çekti

İBB sosyal mesafe ve yüzde 50 kuralına aykırı yolcu taşıyan 62 Gültepe-Kabataş hattındaki otobüsün şoförünün sertifikasını iptal ettiğini duyurdu.

İstanbul’da Gültepe-Kabataş seferini yapan 62 hat numaralı otobüs, iddiaya göre sabah 06.15 hareket saatine rağmen daha fazla yolcu taşımak için daha geç hareket etti. Bir yolcu tarafından Levent metro durağından bir durak önce çekilen görüntülerde, onlarca yolcunun tıka basa olduğu otobüste koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafenin korunmadığı görülüyor.

Sözcü'nün yayımladığı görüntüler şöyle:

ŞOFÖRÜN DE MASKESİ ELDİVENİ YOKTU

Sözcü'nün haberine göre bir otelde güvenlik görevlisi olduğunu, sabah işe gitmek üzere otobüse bindiğinde bu görüntüleri çektiğini söyleyen yolcu, otobüse bindiği Harmantepe durağından Levent’e kadar bu şekilde gittiklerini belirtti. Görüntüleri çeken yolcu, “Harmantepe’den Levent’e kadar bu şekilde geldik. Normalde 6.15’te gelmeliyken, 6.30’da geldi. Nereden baksanız bir haftadan beri bu şekilde. Şoförün de kendisini koruması için maskesi, eldiveni yoktu” dedi.

İBB HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal mesafe ve yüzde 50 kuralına aykırı yolcu taşıyan 62 Gültepe-Kabataş hattındaki otobüsün şoförünün sertifikasını iptal ettiğini duyurdu.

İBB’nin açıklaması şu şekilde: