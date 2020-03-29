Tıklım tıkış belediye otobüsü görüntüleri tepki çekti

İBB sosyal mesafe ve yüzde 50 kuralına aykırı yolcu taşıyan 62 Gültepe-Kabataş hattındaki otobüsün şoförünün sertifikasını iptal ettiğini duyurdu.
İstanbul’da Gültepe-Kabataş seferini yapan 62 hat numaralı otobüs, iddiaya göre sabah 06.15 hareket saatine rağmen daha fazla yolcu taşımak için daha geç hareket etti. Bir yolcu tarafından Levent metro durağından bir durak önce çekilen görüntülerde, onlarca yolcunun tıka basa olduğu otobüste koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafenin korunmadığı görülüyor.
Sözcü'nün yayımladığı görüntüler şöyle:
ŞOFÖRÜN DE MASKESİ ELDİVENİ YOKTU
Sözcü'nün haberine göre bir otelde güvenlik görevlisi olduğunu, sabah işe gitmek üzere otobüse bindiğinde bu görüntüleri çektiğini söyleyen yolcu, otobüse bindiği Harmantepe durağından Levent’e kadar bu şekilde gittiklerini belirtti. Görüntüleri çeken yolcu, “Harmantepe’den Levent’e kadar bu şekilde geldik. Normalde 6.15’te gelmeliyken, 6.30’da geldi. Nereden baksanız bir haftadan beri bu şekilde. Şoförün de kendisini koruması için maskesi, eldiveni yoktu” dedi.
İBB HAREKETE GEÇTİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal mesafe ve yüzde 50 kuralına aykırı yolcu taşıyan 62 Gültepe-Kabataş hattındaki otobüsün şoförünün sertifikasını iptal ettiğini duyurdu.
İBB’nin açıklaması şu şekilde:
- Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da kent içi hareketlilik yüzde 8'e düştü. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle toplu taşıma araçlarının yolcu taşıma kapasitesi yüzde 50'ye düşürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gelirleri maliyetlerini karşılamayan Özel Halk Otobüsü işletmecileri için destek ödemesi yapılacağını açıkladı.
- Buna rağmen bir işletmeci bu sabah 62 Gültepe-Kabataş hattında otobüsü sosyal mesafe ve yüzde 50 kuralına aykırı bir şekilde yolcuyla doldurdu. Bir yolcu tarafından kayda alınan ve kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonucunda kurallara aykırı şekilde yolcu taşıyan aracın şoförünün sertifikasının iptal edilmesine karar verildi.
- Söz konusu şoför bundan böyle hiçbir Özel Halk Otobüsü veya diğer işletmelere ait araçları kullanamayacak. Ayrıca aracın seferden men edilmesine ve işletmeciye para cezası kesilmesine karar verildi. İETT, Filo Takip Merkezi aracılığıyla yolcu trafiğini anlık olarak takip ediyor.
- Bir hatta belirlenen sınırın üzerinde bir yolcu talebi söz konusu olduğunda hemen yedek araçlarla hattaki yoğunluğun azaltılması için harekete geçiliyor.