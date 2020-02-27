THY'den koronavirüs açıklaması

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, koronavirüse karşı aldıkları önlemleri açıkladı. Aycı Mayıs ayına kadar olan uçuşlarda ücretsiz iade olduğunu söyledi.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı İstanbul Havaliman'nda açıklamada bulundu: Riskler görüldüğü belirtildi. Biz de Bakanlığımıza söyledik. Ankara'nın daha isabetli olacağı kararı oluşunca İstanbul'a inecek uçağımızı oraya indirdik.

Hassasiyetle taşımaların yapılmasını sağlamak açısından ilgili bakanlıklarımız ve bakanlarımızla devamlı temas halindeyiz. Sivil havacılıkla irtibat halindeyiz. Dünya sağlık örgütü ve sektörel kuruluşlarımızın önlemlerini ve uyarılarını dikkatle takip ediyoruz.

Seul'dan uçak seferlerimizi azalttık. Nahçivan'dan ise durdurduk. Risk devam ederken bazı yerlerden uçuşları durduruyoruz. Bu zamana kadar seferlerimiz durudurulmuştur. Önümüzdeki dönemde yine 12 risk ülkesi var. Onlara dikkat edeceğiz. Maske ve benzeri tedarikleri alıyoruz. Mürettebat ve istasyonlarımıza, yöneticilerimize eğitimler verildi.

Riskin yönetilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu tip ülkelerle ilgili Suudi Arabistan Umre uçuşlarını durdurdu. Yolcu girişlerini de 22 ülkeyi kapsayacak şekilde durdurduk. Uçuşlarımızı sağladık. Türk vatandaşlarımızı alarak geri dönmeye devam edecek. Ama umre uçuşları kapatıldı. İstanbul Havalimanı'ndan bu 22 ülkeye yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. Gelenleri Suudi Arabistan'a göndermiyoruz. Hızla uyum gösteriyoruz.

Bilet değişimlerini, iadelerini son derece kolaylaştırdık. Mayıs ayına kadar olan uçuşlarda bilet değiştirmede tüm yolcularımız her yerden bu hizmetleri alabilir. Mayıs ayına kadar ücret ödemeden bilet iadesi yapılabilir.

Yolcularımız açıklamalarımızı düzenli olarak takip etsinler. İLGİLİ HABER Koronavirüs sınavı İLGİLİ HABER Koronavirüs: Hazır mıyız Türkiye? İLGİLİ HABER Sağlık Bakanı'ndan 'koronavirüs' açıklaması İLGİLİ HABER BAA'dan güncel Yeni Koronavirüs raporu